“Mentiras, promesas incumplidas y propaganda”: PRD se lanzó contra AMLO por Informe de Gobierno

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de presentar el pasado primero de septiembre su Tercer Informe de Gobierno, al que definió como un “monumento hecho de mentiras, promesas incumplidas y propaganda política”.

A través de un comunicado, el líder del PRD señaló que los gobiernos de Morena, tanto a nivel local como federal, sólo han alcanzado récords históricos en violencia, feminicidios y desempleo.

Por ello, lo que los mexicanos presenciaron el primero de septiembre “no fue un informe, sino un monumento hecho a base de mentiras, promesas de campaña incumplidas y propaganda política”, aseveró.

Zambrano recordó que en distintos medios de comunicación se han señalado los datos falsos y afirmaciones engañosas con las que el presidente de la República construyó su tercer informe de actividades.

Indicó que de acuerdo con analistas, consultorías y medios, el titular del Ejecutivo federal falseó información a lo largo de toda su comparecencia ante los ciudadanos el día de ayer. Como ejemplo, señaló que López Obrador se atribuyó como un logro propio la cantidad de remesas que llegan al país desde Estados Unidos, cuando estos recursos se continuaron generando gracias a los apoyos millonarios que el gobierno de dicho país inyectó a su economía.

Además, agregó el perredista, el mandatario omitió mencionar que en este sexenio se han alcanzado las tasas máximas de feminicidios en la historia de México, pues de diciembre de 2018 a mayo de 2021 se registraron alrededor de 100 feminicidios por mes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“El presidente de la República cree que la sociedad no se da cuenta del enorme fracaso que ha sido su administración. Lo que debería hacer es ponerse a trabajar en lugar de replicar discursos engañosos que las y los mexicanos ya no se creen”, aseguró Zambrano Grijalva.

El líder del PRD añadió que la difusión de información falsa como propaganda política no es nueva en el mandatario federal; ya que, declaró, el último análisis de la consultoría SPIN señaló que desde el inicio de su gobierno y hasta un día antes de que presentara su tercer “informe”, AMLO expresó 61 mil 79 afirmaciones no verdaderas, “lo cual representa incluso el doble de lo que el expresidente Donald Trump acumuló durante 4 años de su administración”.

“Estamos ante un gobierno incapaz que, en lugar de reconocer que ha fracasado, se empeña en inventar discursos y difundir mentiras para ocultar su ineptitud”, aseguró Zambrano, y exigió al presidente que haga un balance de los graves problemas que su administración no ha podido resolver.

"Que hable sobre el descontrol que ha sido la pandemia de COVID-19 o sobre por qué decidió poner en riesgo la vida forzando el regreso a clases”, afirmó Zambrano (Foto: Cuartoscuro)

“Si en verdad quiere informar a la población sobre el balance de su gobierno estos tres años, que hable sobre el descontrol que ha sido la pandemia de COVID-19 o sobre por qué decidió poner en riesgo la vida del personal educativo y familias mexicanas forzando el regreso a clases”, afirmó.

El líder perredista reiteró que ayer el titular del Ejecutivo dejó en claro con su frase “tengan para que aprendan” que en los 3 años que faltan de su gobierno profundizará su discurso de confrontación y polarización.

“Ya no habrá más una Cámara de Diputados que se limite a aplaudirle a López Obrador y a Morena por las mentiras que salen a decir en su supuesto informe de gobierno. Ahora sé sobrepondrán el análisis y la exigencia de soluciones por encima del circo mediático que han montado. Y nosotros en el PRD le dejamos en claro, que si insiste en gastar 4 mil millones de pesos en la consulta sobre la revocación de mandato, no le seguiremos el juego ¡y si no puede, que renuncie!”, finalizó.

