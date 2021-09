“Es un sesgo mental”: Chumel Torres arremetió contra Viri Ríos por destacar avances de AMLO

EL youtuber arremetió contra la escritora desde su cuenta de Twitter (Foto: Instagram / @ChumelTorres y Facebook/Viri Ríos)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su Tercer Informe de Gobierno. A lo largo de su discurso destacó los logros que ha realizado durante su gestión, pero también algunos tropiezos que se han presentado.

Desde horas antes, tanto detractores como simpatizantes a su movimiento político autodenominado Cuarta Transformación (4T) comenzaron a comentar los puntos de los cuales hablaría el presidente de la República.

La tendencia continuó durante y, por supuesto, al finalizar el Informe, cuando muchos esperaron el momento adecuado para verter su opinión en redes sociales con el objetivo de que llegara a más personas.

Una de las tantas personas que aprovechó la coyuntura para aportar su punto de vista fue Viridiana Ríos, profesora en la Universidad de Harvard que se ha caracterizado por tomar una postura neutral durante el mandato de López Obrador.

En esta ocasión escribió un tuit para criticar a las personas simplemente tomaron las mentiras emitidas por el mandatario durante su Tercer Informe, aunque no mencionaron los avances que, a su parecer, han existido en estos años.

Con este tuit inició la polémica entre los usuarios de la red social (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“Enfocarse solo en las mentiras del informe (que hubo) sin mencionar los avances (que hubo) es un sesgo editorial”, escribió la también escritora.

Su mensaje causó una división entre los usuarios de esta red social, pues hubo quienes apoyaron esta idea y enlistaron algunos logros conseguidos por el gobierno de AMLO en lo que va de su periodo.

Sin embargo, el mayor porcentaje se lanzó en su contra y pidieron que presentara algunos de los progresos conseguidos por la 4T para justificar su idea. Entre todos ellos estuvo Chumel Torres, quien compartió su tuit en su perfil y calificó de “sesgo mental” su comentario.

“Admitir que hubo mentiras y tratar de encontrar verdades es un sesgo mental”, escribió el youtuber.

Los seguidores del influencer defendieron su postura y refirieron que López Obrador no realizó ningún avance ni logros en México, pues su política simplemente provocó retrocesos en todos los aspectos, situaciones que procuró esconder al presumir algunos indicadores, como la cifra histórica de remesas, la lucha contra el huachicol y el descenso en algunos delitos durante el 2021.

AMLO presentó su Tercer Informe de Gobierno (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“‘Quien siembra vientos, cosecha tempestades’. AMLO se ha dedicado a enconar y dividir mintiendo, engañando e insultando a diestra y siniestra. Hoy, cosecha lo que ha sembrado en más de 20 años. La pregunta es: ¿qué cosechará cuando ya no tenga el poder?”, dijo Roberto Fernández (@RoberNET).

“Recuerden que los seguidores de amlo no permiten las opiniones diferentes a las de ellos y lo que les queda es ofender, ya que no pueden defender. Saludos!”, escribió el usuario Manu Lara (@EmmanuelLara98).

No fue la única crítica que el conductor del “Pulso de la República” realizó a lo largo de este miércoles, pues antes de que se presentara el Informe, se mofó del tabasqueño al cuestionar si en esta ocasión volvería a emplear “indicadores no medibles” para sustentar su palabra, refiriendo a sentimentalismos y polarización entre lo que sí se ha hecho y lo que ya no existe.

“¿Ya dijo que vamos increíble, que no hay crimen, ni huachicol, presumió las remesas y que hay bienestar, felicidad y otros demás indicadores no medibles?”, compartió.

Además, con una trillada frase de la televisión, rebatió el argumento del presidente, quien aseguró que ningún periodista ha sido perseguido por el Gobierno Federal, a pesar de la lluvia de insultos y críticas de las que, dijo, ha sido blanco: “Hay libertades, se garantiza el hecho a disentir”, expresó el mandatario.

