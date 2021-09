“Antes su contenido era divertido”: Callo de Hacha pidió a Chumel Torres “elevar” su nivel de crítica hacia AMLO

Chumel Torres y Callo de Hacha protagonizaron un encontronazo tras las críticas realizadas por el conductor de "El Pulso de la República" a AMLO (Fotos: Instagram @callodehacha / @chumeltorres)

Jorge Avilés, mejor conocido como Callo de Hacha, criticó al comediante Chumel Torres, pues señaló que su sentido del humor ha cambiado en los últimos años. Aunque el autor de Manual del perfecto chairo: Cómo levantarte en armas sin levantarte de tu cama expresó su admiración hacia Torres, también manifestó su descontento hacia el conductor de El Pulso de la República, quien ha sido acusado de emitir posturas clasistas y racistas mediante sus redes sociales.

“‘Hoy es puro “enano p*dejo’, ‘te quieren rajar tu m*dre’, ‘p*nche chocoflan’, ‘por eso nadie se cog* a los indígenas’, etc. Todo cambió de repente. No sé si sea un tema de dinero o un tema personal, pero me da pena ver a un hombre joven de 40 años así. Enojado con la vida”, escribió Jorge Avilés, quien apuntó que “antes su contenido era divertido y mordaz, nunca insultaba a menores de edad, ni se burlaba de las capacidades físicas de nadie”

Las críticas del Avilés surgieron luego de que Chumel Torres tildara al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como un “anciano demente” y un “enano descarado mentiroso”, pues lo instó a “elevar” el nivel de sus críticas hacia el mandatario. Ante esto, Chumel Torres ironizó sobre los comentarios de Callo de Hacha y respondió: “¿Sigues vivo, Jorge? Pensé que te habíamos sepultado desde la gatada que hiciste con Daniel Moreno. Qué milagro”.

Callo de Hacha criticó el sentido del humor de Chumel Torres y señaló que "antes era divertido" (Foto: Twitter/ @callodehacha)

Pese a que Callo de Hacha apuntó que siempre ha sido y será el “mayor fan” de Chumel Torres y que sus críticas podría decirlas de frente si no lo tuviese “bloqueado en todos lados”, el autor del libro La historia de la república contestó tajantemente a sus señalamientos: “Jorge, te tengo bloqueado hasta de WhatsApp (...) das penita. Tú sigue haciendo lo que mejor sabes: ver que hice el año pasado para copiarlo tal cual”.

Además, Torres aprovechó el momento para burlarse de Callo de Hacha y de su colaboración en Grupo Multimedios tras haber finalizado su relación laboral con Grupo Fórmula, espacio en donde condujo el programa de radio La Maldita Hora. Pese al sarcástico comentario de Chumel, Avilés señaló estar agradecido y orgulloso de su actual trabajo.

“Les dije que me lee la mente aunque me tenga bloqueado y pues sí, estoy muy orgulloso de formar parte del Grupo Multimedios. Para mí siempre es un honor trabajar al lado de gente chingona que confía en mí. Deberías ser más agradecido, Chumel Torres. La vida da muchas vueltas. Abrazo”, tuiteó el fundador del sitio web Diario De Confianza (DDC).

Chumel Torres se burló de la nueva colaboración de Callo de Hacha en el Canal 6 (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Este miércoles primero de septiembre, Chumel Torres nuevamente se lanzó contra AMLO de cara al Tercer Informe de Gobierno. Durante el encuentro, el tabasqueño presentó las acciones y compromisos que su administración ha llevado a cabo en los primeros mil días de gobierno y aseguró que se han sentado las bases de su proyecto denominado como la “Cuarta Transformación”, cuyos tópicos centrales se han centrado en remesas, programas sociales, inversiones y avances en la Jornada Nacional de Vacunación.

Ante ello, el creador de contenidos se mofó del tabasqueño al cuestionar si en esta ocasión volvería a emplear “indicadores no medibles” para sustentar su palabra, refiriendo a sentimentalismos y polarización entre lo que sí se ha hecho y lo que ya no existe. “¿Ya dijo que vamos increíble, que no hay crimen, ni huachicol, presumió las remesas y que hay bienestar, felicidad y otros demás indicadores no medibles?”, escribió Chumel Torres en su cuenta oficial de Twitter.

