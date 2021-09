“Era revocación, no ratificación de mandato”: Lilly Téllez criticó a AMLO y su promesa de campaña

A través de Twitter, la senadora Lilly Téllez recordó una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la revocación de mandato, tema que ha dado de qué hablar en las últimas semanas.

En la campaña presidencial, la promesa de AMLO era revocación de mandato, no ratificación de mandato. Otra promesa que se llevó el viento

En el contexto del Tercer Informe de Gobierno de AMLO, la senadora por el estado de Sonora se refirió a la “Revocación de Mandato” como “ratificación de mandato”, pues consideró que fue otra promesa que se llevó el viento.

Lo anterior, se debe al momento en el que López Obrador entregó su documentación como candidato en las elecciones que lo llevarían a la presidencia de México, pues en esa ocasión mencionó que de ganar, se realizaría una consulta cada dos años sobre su gestión y aseguró que se sometería la revocación de mandato si la gente así lo decidiera.

No le fallaré al pueblo, no traicionaré a la patria. Pero además de mi palabra de no decepcionar a nadie, ofrezco el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Cada dos años habrá consulta ciudadana para preguntar si quieren que siga en la presidencia o que renuncie a ella