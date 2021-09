“De una pieza”: la fotografía de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller con la que tundieron a Antonio Attolini

Antonio Attolini fue trending topic en Twitter durante la tarde de este miércoles primero de septiembre (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

El politólogo Antonio Attolini Murra fue trendig topic durante la tarde de este miércoles primero de septiembre, fecha en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su Tercer Informe de Gobierno desde el Palacio Nacional. Mediante sus redes sociales, Attolini defendió algunos de los resultados dados a conocer por el titular del ejecutivo federal durante el encuentro, entre ellos, el aumento al salario mínimo y la recepción de remesas.

Además del repaso de la información dada a conocer por el tabasqueño, el militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) compartió una fotografía de AMLO acompañado de su esposa, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, la cual acompañó con el siguiente mensaje: “De una pieza”.

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar y algunos internautas se encargaron de recordar las críticas que Attolini realizó al mandatario en el 2012, año en el que participó como vocero del movimiento #YoSoy132 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En una publicación de Twitter, el politólogo expresó lo siguiente con respecto al tabasqueño: “Florecerá la industria del servilismo. Frente Único de Lambiscones (FUL) Sr. Obrador, con todo respeto, ¡medíquese!”.

El politólogo causó polémica tras haber publicado una foto de AMLO con la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez (Foto: Twitter/ @AntonioAttolini)

En este sentido, usuarios de Twitter lo tundieron mediante comentarios y publicaciones, en donde apuntaron que el politólogo carece de “dignidad”. “Pareces muerto de hambre”, “Miembro fundador y director del FUL: Attolini. Quiérete tantito, rey”, “Tu nivel de arrastrado ya es demasiado evidente, ¿dónde quedó tu dignidad?”, “Attolini, ya para. Los niveles de pena ajena están fuera de control” y “Lo que hay que hacer para tragar”, fueron algunos comentarios que recibió el también ex asesor parlamentario del Senado de México.

Por otra parte, el politólogo defendió el proyecto del Banco del Bienestar, impulsado por AMLO en el año 2020, cuya iniciativa incluye la creación de 2,700 sucursales que serían instaladas en las comunidades más apartadas, con un presupuesto federal de 10,000 millones de pesos. En este sentido, Attolini tildó como “unos inútiles” a los mandatarios del régimen neoliberal. “El Presidente resalta la construcción de 1,064 sucursales del Banco del Bienestar, con lo que se otorga acceso a servicios financieros a la población que en 30 años de neoliberalismo no tuvo”, apuntó.

Además, el ex vocero de la campaña electoral de AMLO se lanzó en contra del panista Felipe Calderón Hinojosa y lo señaló por no haber visitado el estado de Tamaulipas durante los seis años que duró su gobierno. “El presidente López Obrador ha visitado todo el país en lo que va de su mandato. Los estados a los que menos ha ido, lo ha hecho cuatro veces. Al que más, 28”. Sin embargo, su comentario rápidamente fue desmentido por varios internautas que compartieron videos del ex mandatario ofreciendo conferencias de prensa en los municipios de Tampico y Matamoros.

Antonio Attolini defendió el Banco del Bienestar, proyecto impulsado por AMLO (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Recientemente, Antonio Attollini Murra, mostró su molestia tras el nombramiento de la escritora Brenda Lozano como agregada cultural en la Oficina Cultural de la embajada de México en España.

Aseguró que él ha puesto “el pecho a las balas” por el proyecto de la Cuarta Transformación, pero las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidieron nombrar a una “renegada” para representar al Gobierno de México en el exterior.

Ante las críticas que recibió, Attolini argumentó que no le interesa la carrera de Lozano, sino la postura política que ha tenido la ensayista frente a las decisiones gubernamentales del gobierno que encabeza AMLO.

