Loret y Brozo se lanzaron contra el Tercer Informe de AMLO: “Gobierno de puro bla, bla y de maquetas”

En este primero de septiembre, día en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su Tercer Informe de Gobierno, también dos de sus opositores más reacios, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, criticaron los avances presentados, señalando que todo se trata de una maqueta.

En el trigésimo primer episodio de Brozo y Loret, publicado en la plataforma LatinUs, los comunicadores hicieron mofa de los proyectos del ejecutivo federal como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, así como de la maqueta monumental de Tenochtitlan por los 500 años de resistencia indígena.

“¿No somos el país de las maquetas, o sea, no hay proyectos? No, no, no hay. No, no hay consecuencias de las cosas. Todo es maqueta [...] es así un vendedor de ilusiones, exactamente. Gente como él que llega y te dice así va a ser (como la maqueta) y a la hora de la hora...”, señalaron.

Por lo anterior, refirieron que el presupuesto de la nación se está gastando en maquetas o proyectos que posiblemente no funcionen como fueron planeados, además de que de todos no se ha concretado ninguno.

“Tercer informe de Gobierno oficial pero el número no sé cuántos, creo que este es el Presidente que históricamente lleva más informes, pero el que menos logros ha podido presumir en esto. Así es, te vende y te vende y te vende. Ya llega un momento que estás esperando el informe. ¿O estaba esperando el libro, ya sabes de qué? Se trata de un Gobierno de puro bla, bla, bla, bla, bla, bla y de maquetas. Si se vende ahora, si va a ser así ya la vida real, no, no, no son hechos, no palabras, no. Maquetas, maquetas y palabras”, acusaron.





