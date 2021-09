Un joven se desmayó y chocó minutos después de vacunarse contra el COVID en Morelos

Un joven chocó después de haber sido vacunado en Morelos (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Uriel Alvarado, un joven que acudió este martes a vacunarse contra el COVID-19 a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), chocó el automóvil que manejaba. Esto después de desmayarse al volante, a unos minutos de haber sido inoculado.

Según medios locales, el joven de 19 años y tres amigos más recibieron la vacuna dentro de un auto marca Mazda color blanco. No obstante, ellos decidieron no esperar el tiempo estipulado para confirmar que no tuviera ninguna reacción a la inyección y trataron de irse.

Andrés Emiliano de 18 años, Orlando Muñoz y Eduardo Pérez ambos de 19 años, acompañantes de Uriel, narraron que ya estaban de camino a sus casas cuando él perdió el conocimiento.

Esto causó que el auto chocara con un árbol y después contra otro automóvil, donde también viajaban cuatro personas que iban a vacunarse.

El joven salió de las inmediaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Después del choque paramédicos llegaron a la escena, pero solamente el conductor necesitó ir al hospital. Horas después, el chico fue dado de alta. A pesar del incidente, la vacunación continuó como estaba planeado.

La vacunación llegó a un importante número

Esta tarde Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que México ha recibido 100 millones de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

“100 MILLONES DE DOSIS DE VACUNAS HOY!!! Enhorabuena”, escribió en funcionario desde su cuenta de Twitter.

Hasta este 31 de agosto, las autoridades sanitarias recibieron 75 millones 056 mil 555 vacunas envasadas de siete farmacéuticas. Además de las que han sido envasadas en Querétaro y Edomex que ya suman 23 millones 785 mil 710 dosis para hacer un total de 98 millones 842 mil 265 biológicos para inmunizar a las personas adultas.

Desde el 24 de diciembre y hasta este 29 de agosto, 57,547,462 personas han recibido al menos una dosis contra COVID-19 en México, que representan 64% de la población mayor de 18 años. De este total, 58%, es decir, 33,620,717, cuentan con esquema completo, y 42% esto es, 23,926,745 son nuevos esquemas.

Se han aplicado más de 100 millones de vacunas en México (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Tan sólo el domingo se aplicaron 141,752 vacunas contra el SARS-CoV-2, para un total de 84,549,082 biológicos suministrados del 24 de diciembre a la fecha.

Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la tercera ola de contagios registra “una tendencia sostenida” a la baja y el regreso a clases presenciales no supone un “riesgo”.

“Tenemos señales claras de que estamos ante un proceso de reducción y anticipamos que va a continuar a lo largo de las siguientes semanas”, aseguró el epidemiólogo durante la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Con 3.3 millones de casos y 258,000 muertes confirmadas, México vive una tercera ola de COVID-19 desde mayo, en la que se ha batido el récord de 28,000 contagios diarios pero con una menor mortalidad gracias a la vacunación.

Marcelo Ebrard celebró este logro (Foto: POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO/SRE MÉXICO)

López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que esta semana cerrará con una caída del 10% de los contagios.

“Hay una tendencia sostenida a la reducción, 30 entidades federativas de las 32 tienen una curva epidémica en descenso”, lo mismo que ocurre con los ingresos hospitalarios, explicó.

Cerca de 11.4 millones de alumnos -de un total de más de 25 millones- regresaron el lunes a clases presenciales en 30 de los 32 estados del país tras un año y medio de colegios cerrados por la pandemia y entre el temor de algunas familias por la tercera ola de contagios.

