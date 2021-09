Patricia Armendáriz aseguró que sería un “privilegio” trabajar con AMLO

La empresaria y ex participante del famoso programa Shark Tank México, Patricia Armendáriz, habló sobre la oportunidad que representa trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde la Cámara de Diputados.

Pero llegó Andrés Manuel López Obrador, y veo en él la posibilidad de que México retorne a la ruta de crecimiento que ambos vivimos en los sesenta, corrigiendo lo que entonces no se corrigió y que nos llevó al estancamiento en que hemos vivido los últimos 50 años: la desigualdad y la corrupción, Y por eso me apunto con él en la LXV legislatura.

Así lo aseguró Armendáriz en su columna de Milenio “¿Quién se apunta?” en donde hizo un breve recuento de los presidentes con quienes ha trabajado anteriormente: Carlos Salinas de Gortari (reclutada por Pedro Aspe) a quien apoyó a abrir a México al comercio internacional con el Tratado de Libre Comercio.

Por otra parte, colaboró con Ernesto Zedillo y en ese periodo, combatió la crisis bancaria que estaba sometiendo al país con la crisis de empleo más prolongada de la historia reciente.

Siempre me sentí privilegiada de participar, con los dos presidentes con los que me había tocado trabajar, en tareas importantes para México: la apertura de nuestro país con América del Norte ha sido sin duda uno de los golpes de timón más trascendentales para nuestra economía, condición necesaria pero ya vimos que no suficiente para nuestro desarrollo.