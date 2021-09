Diputado electo del PAN en Guanajuato fue acusado de violación y no rindió protesta en el Congreso local

Jorge Romero Vázquez fue acusado de violación (Foto: Twitter/@AndreyGM_Online)

Jorge Romero Vázquez, diputado electo del distrito 09 de Guanajuato por el Partido Acción Nacional (PAN), tuvo que abstenerse de rendir protesta ante el Congreso local el pasado domingo. Esto debido a que existe una denuncia en su contra por violación.

De acuerdo con medios locales, una mujer denunció al político ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por violación.

Román Cifuentes Negrete, presidente del Comité estatal del PAN, emitió un comunicado en el que explicó que por esta razón y para que su cargo “no fuera un impedimento para el desarrollo de la investigación” el partido le pidió no ir a rendir protesta. Por lo pronto, Salvador Tovar Vargas, el diputado suplente es quien ha llevado a cabo las actividades legislativas correspondientes.

El líder panista expresó que a pesar de pedirle que no aceptara el cargo, se ha respetado la presunción de inocencia de su colega en todo momento.

“Nosotros al tener conocimiento en una primera instancia, fuimos los primeros en pedirle al diputado electo que no se presentara a rendir protesta, nosotros le solicitamos que lo más consciente y lo más responsable es que se acercara a las autoridades a aclarar su situación y enfrentara esta situación por la cual se le está señalando. Y, aún y cuando opera el principio de presunción de inocencia, nosotros le hemos pedido que no tome protesta para que no exista ningún impedimento en razón de cargo, de fuero o de ningún tipo y se lleven a cabo las investigaciones como lo marca la ley, sea tanto para la procuración de justicia como para la impartición de justicia y esa es nuestra postura”, declaró Cifuentes Negrete, a través de un video.

Romero Vázquez no rindió protesta (Foto: Twitter/@AndreyGM_Online)

El panista insistió en que a través de esta situación se demostrará hay congruencia entre lo que el partido externa y los valores del partido.

“Es un tema muy delicado, muy grave y nosotros tenemos que ser congruentes con lo que hemos manifestado y señalado en Acción Nacional, tenemos que ser nosotros conscientes de que se tiene que aplicar la ley, de que se tiene aplicar el marco normativo y que se tiene que investigar lo que hoy se está señalando”, aseveró y agregó que estarán pendientes de las decisiones que se tomen en la FGE.

Una cita con la justicia

Por su parte, Romero Vázquez acudió a la audiencia en su contra en los Juzgados de Oralidad Penal en el Poder Judicial de Irapuato.

Según reportes del diario AM, la mujer que lo acusó fue presuntamente atacada después de una fiesta que se celebró tras el triunfo del hombre por la diputación en las elecciones de este año.

La mujer lo acusó de atacarla después de una fiesta que se celebró tras el triunfo del hombre por la diputación en las elecciones de 2021 (Foto: Twitter/@giffmx)

Otro diputado sin fuero

A principios de agosto a Saúl Huerta Corona le fue revocado su fuero después de haber sido señalado de violación y abuso sexual de dos jóvenes.

De acuerdo con la declaratoria de las víctimas y de sus familiares, el político ex miembro de Morena había asegurado que él cuidaría de los jóvenes, asimismo, refirió que les apoyaría para conseguir empleo. Aunado a esto, la fiscalía aseguró que no sólo cuenta con los testimonios, sino que tiene en su posesión “pruebas legales, contundentes y científicas” que indican la probable relación de Huerta Corona en lo que se le acusa.

Con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados definió que Huerta Corona se quedara sin fuero como legislador, con lo que enfrentará sus acusaciones como cualquier otro ciudadano.

