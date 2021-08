La presunta víctima Saúl Huerta pidió una reparación de más de un millón de pesos

Saúl Huerta (Foto: Cuartoscuro)

Esta tarde Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y Ulises Lara López coordinador de Asesores de la dependencia, se presentaron en conferencia de prensa para hablar del caso de Saúl Huerta. En esta se dio a conocer que la víctima del ex diputado pidió una reparación económica.

Según lo presentado en la conferencia virtual, el joven que habría sido abusado por el ex legislador, solicitó una reparación de un millón 300 mil pesos, además de mantener al hombre en prisión.

Esta tarde Rafael Castillo, abogado del ex morenista, declaró ante los medios que por ser este un delito que se sigue de oficio, no procedería la reparación a través del monto económico. No obstante, Lara López no descartó que esta pueda ser una posibilidad.

“En el tema está planteada la reparación del daño, pero para nosotros está sobretodo el tema de la no repetición. Queremos dejar en claro que uno de los componentes sustantivos es la protección de las víctimas, darles garantías de que este tipo de hechos no van a quedar impunes y que quien desee en el futuro cometer alguno este tipo de acciones, sepa que será investigado y será sancionado de acuerdo a nuestras normas”, declaró el funcionario.

Información en desarrollo