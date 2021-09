“¡Bravo, presidente!”: Denise Dresser reaccionó a spot de AMLO sobre Tercer Informe

Denise Dresser reaccionó a spot de AMLO sobre Tercer Informe de gobierno (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga Denise Dresser se mostró escéptica ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su Tercer Informe de Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, la escritora lazó con ironía una frase de felicitación al mandatario. Asimismo, dijo que se trababa de un entrecomillado perfecto ante la expresión “otros datos”.

Entrecomillado perfecto. ¡Bravo, presidente!

Esto a raíz de un spot difundido por el presidente López Obrador, en donde menciona cada uno de sus logros en materia económica. El tabasqueño señaló que el país ha superado la crisis derivada de el cierre de actividades por COVID-19, hecho que se refleja en indicadores como empleo, endeudamiento y en el valor de la moneda nacional.

A través de su cuenta de Twitter, la escritora lazó con ironía una frase de agradecimiento al mandatario (Foto: Tw / DeniseDresserG)

Además, el mandatario destacó que se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crezca 6% en 2022.

“Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia, cumplimos, ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos; no nos endeudamos, no ha habido devaluación como no sucedía en 50 años; las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares y el crecimiento económico este año va a ser del 6%”, enfatizó.

Cabe recordar que este miércoles a las 10 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador presentará su Tercer Informe de Gobierno desde el recinto Juárez, en Palacio Nacional. Por ello, adelantó que se suspenderá su conferencia de prensa matutina. “Va a estar limitado a los miembros del gabinete, porque no se puede hacer todavía ninguna concentración. Entonces mañana vamos a informar al pueblo de México, invito a todos para que escuche, para que puedan ver este informe”, dijo a medios de comunicación.

AMLO Segundo Informe de Gobierno (Foto: Presidencia)

Dresser se ha posicionado como una de las principales críticas del gobierno del tabasqueño. Habitualmente, utiliza sus redes sociales para tocar los principales temas en la agenda pública. De hecho, al respecto otro de los spots del mandatario, en donde dijo respetar la libertad de expresión, escribió algunas frases que el presidente “olvidó” decir en el video.

Asimismo, la egresada del Colegio de México (ColMex) señaló que AMLO no censura a los periodistas, sólo los insulta, miente sobre su trayectoria y los califica de conservadores, chayoteros o infiltrados de gobiernos extranjeros; además expresó que la administración ignora sus muertes o las amenazas que reciben.

“No, nada más los injuriamos. No, nada más mentimos sobre su trayectoria. No, nada más inventamos que son conservadores / chayoteros / adversarios / prostituidos / infiltrados de gobiernos extranjeros/defensores del viejo régimen. No, nada más ignoramos cuando son asesinados o amenazados”, escribió en su red social.

Por su parte, el presidente refiere en el spot que ningún periodista ha sido censurado o perseguido en lo que va de su sexenio.

El periodista Loret de Mola reaccionó con ironía a las declaraciones de AMLO sobre la libertad de expresión en su gobierno (Fotoarte: Steve Allen)

“Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al Presidente, pero no hay represión”, expresó el mandatario mexicano. Y agregó: “Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades; se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras”.

Junto al audiovisual, López Obrador reiteró que Morena no ha censurado la labor periodística, ya que hay democracia en el país y no autoritarismo.

“No hemos censurado a ningún periodista. Jamás atentaremos contra la libertad de expresión. Democracia, sí; autoritarismo, no”, escribió.

En tanto, el columnista Loret de Mola también reaccionó al tema. En su programa de radio “Así las cosas con Loret”, en W Radio, se burló: “¿Ningún periodista es perseguido ni censurado? Oilooooo”. De igual forma, el influencer Chumel Torres escribió junto al video del mandatario: “Hijole no lo sé Rick”.

