“Se contagiarán en las aulas”: Denise Dresser lanzó un crudo pronostico para el regreso a clases en México

No hay vuelta atrás. Finalmente, este 30 de agosto, niños, niñas y adolescentes en México regresarán a las clases presenciales tras 17 meses de aislamiento ocasionado por la contingencia sanitaria del COVID-19.

Esta vuelta a las aulas ha creado infinidad de controversias en espacios físicos y digitales desde su planteamiento gubernamental, especialmente, cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó con determinación que el regreso sí arrancaría, de manera voluntaria este lunes.

Y es que a pesar que padres y madres de familia llenaron el centro de la Ciudad de México (CDMX) en busca de los útiles escolares a última hora, algunas personas opinaron a que “aún no es tiempo de volver” pues, señalaban, los colegios no se hallan en condiciones óptimas para velar por el bienestar del estudiantado - población a la que aún no se le ha designado algún antígeno contra el virus SARS-CoV-2.

Una de estas opiniones fue de la periodista, Denise Dresser, quien advirtió en su cuenta de Twitter del riesgo de que, tras la vuelta a clases, niñas, niños y adolescentes contraigan el virus y posteriormente contagien a familiares no inmunizados, quienes representarían el 80% de la población, comentó.

No hay ‘otros datos’. <b>Niños y adolescentes se contagiarán de #COVID19</b> en aulas <b>mal ventiladas y sin protocolos/voluntad </b>para hacer pruebas rutinarias. Contagiarán a sus padres/familiares no vacunados con dos dosis, o sea el 80% de la población. <b>Qué viraje tan irresponsable</b>

Se estima que poco más de 30 millones del estudiantado de nivel básico y medio superior se reincorpore a esta nueva fase rumbo a una nueva normalidad, según datos presentados por la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez.

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto la SEP publicó el acuerdo en el que se establecen las disposiciones para el desarrollo del Ciclo Escolar 2021-2022, así como “la reanudación del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenado”

Esta estrategia constará de 200 días de clase, aplicable en toda la República para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Asimismo, se establece que las clases iniciarán este 30 de agosto de 2021 y concluirán el 28 de julio de 2022.

En cuanto a suspensión de labores docentes, éstos se contemplan para el 16 de septiembre; 1, 2 y 15 de noviembre próximos; el 6 de enero, 7 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo de 2022.

