“El precio no es lo más importante”: el consejo de Arturo Elías Ayub a la hora de negociar

El empresario es yerno del magnate Carlos Slim. Foto: Tomada de Instagram @arturoelias

Arturo Elías Ayub es un famoso empresario mexicano, que está casado con la hija del empresario más rico de México, el ingeniero de ascendencia libanesa, al igual que Elías Ayub, Carlos Slim Helú.

Y es que Elías Ayub está casado con Johana Slim Domit, la hija menor del magnate. Además, el empresario ganó popularidad, luego de aparecer en el programa producido por el canal Sony, Shark Tank, al lado de otros famosos y simpáticos empresarios como Carlos Bremer, Rodrigo Herrera Aspra y Patricia Armendáriz.

Elías Ayub está a cargo de algunas empresas que son propiedad de su yerno, pues es director de alianzas estratégicas y contenido de América Móvil; además de ser director de Fundación Telmex y de UnoTV, un medio de comunicación.

El famoso y carismático empresario, de manera constante, sube videos a sus redes sociales para estar más en contacto con sus seguidores. En el video más reciente, subido a su cuenta de Instagram, Elías Ayub da un consejo para los emprendedores.

Elías Ayub está casado con Johanna Slim, hija menor de Carlos Slim. Foto: Twitter/@laaficion

En este, menciona que lo importante a la hora de comprar algo, no es el precio, pues hay cosas más importantes. “Hay veces que el precio no es lo más importante, fíjate en otras cosas que pueden ser más importantes que el precio”, menciona el empresario en el breve clip.

Da un ejemplo breve: “haz de cuenta que vas a rentar un local, un depa o un local para poner tu negocio, durante un año por 30,000 pesos al mes. En vez de estar regateando si son 28,000, que tú quieres pagar, o 30,000 que te están cobrando, que tal que vas a empezarlo a usar, digamos el primero de septiembre, y le dices al que te lo está rentando: oye, cómo ves que está bien el primero de septiembre, pero te empiezo a pagar el primero de octubre, y va, te acepto los 30,000 pesos, entonces lo dejas contento porque logró sus 30,000 pesos, pero haz las cuentas, qué te convino más, ese mes de diferencia, o los 2,000 pesos durante los 12 meses, hay cosas que son más importantes”, dice Elías Ayub en el video.

Este fue el consejo que dio en su último video, que se subió a su cuenta de Instagram el miércoles, sin embargo, ha compartido, también por medio de videos, otros consejos. Uno antes de este, que fue posteado en la red social el pasado 12 de agosto, menciona que es importante buscar nuevas alternativas en los negocios y no cerrarse a ofertas o alternativas creativas para poner en la mesa.

“Otro tip para negociar, el de esta semana, siempre busca nuevas alternativas y no te cierres, siempre busca alternativas creativas para poner en la mesa”, menciona el empresario, y da como ejemplo, una situación en la que se está vendiendo un coche “y no te alcanza, y sabes que el cuate que te lo está vendiendo, te lo está vendiendo porque necesita la lana, pero se necesita transportar, y tú tienes una motito por ahí que ya no te sirve, entonces a lo mejor pones en la mesa esa alternativa de, oye, pero tengo esta moto, entonces te pago tanto más la moto, es un ejemplo muy sencillo, pero siempre busca alternativas creativas antes de cerrar la posibilidad de una buena negociación”, dice Arturo Elías Ayub en el clip de poco más de un minuto.

El empresario está a cargo de algunos negocios de su suegro. Foto: Facebook/Carlos Slim

Elías Ayub nació en México, en 1966, y tiene ascendencia libanesa, al igual que Carlos Slim, pues los padres de este último llegaron a México de Líbano a inicios del siglo XX.

Los padres de Arturo, Alfredo Elías y Silvia Ayub, tenían una fábrica de uniformes textiles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto hizo que Arturo, desde niño, se interesara en los negocios, pues saliendo del colegio, se iba a la fábrica a trabajar. Alfredo, su hermano 16 años mayor que él, fue director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

