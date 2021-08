“Un barril sin fondo”: AMLO dijo que el Fonden se usaba para que funcionarios “robaran” dinero

AMLO Mañanera (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sirvió como un mecanismo para que funcionarios de gobiernos anteriores se adueñaran de los recursos depositados en este.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario acusó que era un “barril sin fondo” que funcionaba de manera discrecional. Aunado a esto, acusó que se acostumbraba comprar insumos a precios elevados para “robar” dinero.

“Eso del Fonden era un barril sin fondo, era de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servía para que se robaran el dinero los funcionarios, cada vez que había una situación de emergencia, a comprar y a comprar carísimo, si una lámina cuesta 400 pesos, la compraban en 2000″

“Ahora ya no existe eso, no hay límite, no hay un presupuesto, no hay un techo, es lo que se requiera”, agregó.

El tabasqueño afirmó que no hay corrupción en su gobierno, cuestión que ha permitido acumular recursos suficientes para atender cualquier tipo de contingencia natural. Además, destacó que ahora, el encargado de atender eventos de esta índole es el presidente de la República, junto con los titulares de las secretarías relacionadas y el gobernador del estado.

Al respecto, dio a conocer que distintos funcionarios de su administración se encuentran en Veracruz para responder a las necesidades de los afectados.

“No hay corrupción en el gobierno, no es por presumir, pero tenemos presupuesto. El pueblo de México tiene recursos en su gobierno, para cuando se necesite y yo no sé quienes eran los del Fonden, quienes estaban ahí antes, pero dependía del secretario de Gobernación.

En tanto, el presidente agradeció a las Fuerzas Armadas por brindar apoyo a los damnificados del huracán y señaló que sus adversarios suelen recurrir al argumento de la desaparición del Fonden para atacar las acciones de la administración que encabeza.

“Agradecerle mucho a la Secretaría Marina, la secretaría de la Defensa, no podríamos sin estas dos instituciones. Los de la Secretaría de la Defensa rescataron a gente que estaba bajo tierra horas después del huracán, entonces, sí se está actuando. Lo del Fonden lo usan mucho nuestros adversarios para estar friegue y friegue.

Información en desarrollo