Ofrecen COVID-TOUR en hospitales de SLP para quienes no creen en la gravedad del virus

Covid 19 México (Foto: Cuartoscuro)

Ante el alza de contagios de COVID-19 en San Luis Potosí, el secretario de Salud estatal, Miguel Ángel Lutzow Steiner, ofreció recorridos guiados por los hospitales para negacionistas que no creen en la existencia del virus o no advierten su gravedad.

“Los invitamos a los hospitales, les armamos un tour para que vean cómo está la gente, para que sientan o vean cómo es la sofocación que experimentan los pacientes con neumonía”, dijo en conferencia de prensa.

Lamentó que se sigan recibiendo reportes de reuniones familiares y fiestas, donde asisten decenas, incluso cientos de personas.

Además, dijo, están las personas que minimizan los contagios, salen a la calle sin usar cubrebocas y no acatan las medidas sanitarias.

El secretario de Salud estatal, Miguel Ángel Lutzow Steiner, ofreció recorridos guiados por los hospitales para negacionistas Foto: (Secretaría de Salud SLP)

“Lo digo con mucho respeto: sí hay gente que no lo cree, nosotros los llevamos (a visitar un hospital con enfermos de coronavirus). Si es ‘hasta no ver, no creer’ y no van a usar cubrebocas, ¿están esperando ver a un familiar muerto?”, cuestionó.

En las últimas 24 horas, precisó, 30 personas ingresaron al hospital en estado grave, lo que representa el 10%, es decir, un total de 395 hospitalizados, de los cuales 208 están graves y 66 intubados.

“Tuvimos un incremento del casi 10 por ciento en hospitalizaciones es la cifra más alta de personas hospitalizadas y se sigue incrementando la posibilidad de personas con ventilación mecánica”, informó.

Foto: Karina Hernández / Infobae

Las autoridades en salud indicaron que lo que se está viviendo actualmente en el estado es la peor etapa de crisis sanitaria debido al incremento de contagios, defunciones y hospitalizaciones, ya que al corte epidémico de este martes permanecen 395 pacientes internos en una unidad Covid, de los cuales 66 se encuentran intubados y con alta probabilidad de morir, 208 en condiciones de gravedad y 121 estable

Este martes, la Secretaría de Salud federal notificó 940 nuevos decesos por COVID-19, por lo que ya son 254,466 muertes acumuladas desde que el virus llegó a territorio nacional. Asimismo, la cifra de contagios en México se elevó a 3,249,878, luego de que se reportaron 18,262 casos en las últimas 24 horas.

La dependencia también informó que, desde que inició la contingencia sanitaria, se han reportado 488,801 casos sospechosos, 5,748,862 casos negativos y 9,487,541personas notificadas.

Personal de salud traslada a una persona contagiada con la COVID-19 en la zona de emergencias del Hospital General hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

En el informe técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, la SSa reportó que se registró una disminución de 9% en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior. De acuerdo con el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, suman tres semanas de reducción de la epidemia.

En la semana epidemiológica que se analiza, 124,835 personas presentaron signos y síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días (11 al 24 de agosto), es decir, casos activos que tienen n una tasa de incidencia de 90.18 por 100,000 habitantes y quienes representan 3.6% del total de la epidemia del país; de no mantener las medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

Según el documento federal, la tasa de casos activos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa posicionando en los primeros 10 lugares son: Colima, Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Campeche, Baja California Sur y Querétaro.

CIUDAD DE MÉXICO, 19JULIO2021.- Con la llegada de la tercera ola de contagios por Covid-19, las hospitalizaciones también han registrado un crecimiento, aunque menor en las anteriores dos etapas de la enfermedad, las familia vuelven a los nosocomios para esperar información de sus enfermos por este virus y continúa la llegada de ambulancias a la zona triage del Hospital de Los Venados. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Con estos registros, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y es decimosexto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, en las últimas 24 horas no hubo modificaciones, por lo que el uso de camas generales se ubica en 54% y el de camas con respirador mecánico en 46%.

SEGUIR LEYENDO: