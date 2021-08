“Salió mejor PRI que el PRI”: Chumel Torres arremetió contra la 4T por contrato a hijo de Bartlett

Chumel Torres se lanzó contra Morena por el contrato que dio a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez (Fotos: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

El creador de contenidos, Chumel Torres, se lanzó contra Morena y la llamada Cuarta Transformación por el contrato que dio a la empresa Cyber Robotics Solutions, S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por un total de 31 millones 135,708 pesos.

De acuerdo con el portal Latinus, la empresa de León Manuel Bartlett adjudicó un contrato directo multianual para surtir materiales de cirugía robótica con vigencia hasta junio de 2023; asimismo, el medio señaló que en lo que va del presente año la firma del hijo de Bartlett ha recibido al menos siete contratos por parte de la administración pública federal que juntos suman 66 millones 408,675 pesos.

Esto a pesar de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto tres sanciones previas a la compañía de León Bartlett, así como dos multas que suman más de dos millones de pesos.

Por lo anterior, el conductor de El Pulso de la República compartió en su cuenta de Twitter la noticia y reiteró a sus seguidores que se le dio a León Manuel Bartlett más de 33 millones de pesos en un sólo contrato a pesar de que la SFP lo había inhabilitado.

Se le dio a León Manuel Bartlett más de 33 millones de pesos en un sólo contrato (EFE/Mario Guzmán)

Además, ironizó que el partido encabezado por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, Morena, salió mejor que el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Por adjudicación directa.33 mdp en un solo contrato. A pesar de que la SFP ya lo había inhabilitado. Morena salió mejor PRI que el PRI”, escribió en su red social.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar; un usuario recordó que hay bastantes priistas de “hueso colorado” en el partido de AMLO.

“¿Qué no había dicho nuestro ilustrísimo viejito presidente que no iba a ver favoritismos?, ¿Que no iba a ver más corrupción? ¿Que se acabó darle dinero a la gente de arriba? , ven como se contradice solito, en fin”, respondió otra.

Otra internauta señaló que el mandatario federal pronuncia tanto la palabra corrupción que será parte del eslogan que define su gestión como presidente: “Un Gobierno lleno de corrupción, nepotismo, crueldad e ineficiencia 2018-2024”, se burló.

Sedena adjudicó un contrato directo multianual de 31 millones 135,708 pesos a la empresa Cyber Robotics Solutions, S.A. de C.V. (Foto: Cuartoscuro)

Nuevo contrato para hijo de Manuel Bartlett

Este martes 24 de agosto el portal Latinus informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adjudicó un contrato directo multianual de 31 millones 135,708 pesos a la empresa Cyber Robotics Solutions, S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez.

Esto a pesar de que hace un año la Secretaría de la Función Pública decidió inhabilitar a la empresa de León Bartlett por entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ventiladores usados para tratar a pacientes con COVID-19, además de proporcionar información falsa para ganar acuerdos.

De acuerdo con un comunicado emitido el pasado julio, la empresa proporcionó información falsa sobre la disponibilidad inmediata de los equipos, los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y sin atender a la urgencia sanitaria que los hacía necesarios cuanto antes.

La Secretaría de la Función Pública decidió inhabilitar a la empresa por entregar al IMSS ventiladores usados para tratar a pacientes con COVID-19 (REUTERS/Callaghan O'Hare)

En ese momento, se suspendió también a cuatro servidores públicos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo por posible complicidad con la empresa.

Previamente la Secretaría de la Función Pública ya había emitido sanciones contra la empresa de León Bartlett Álvarez. El lunes 6 de julio de 2020 se publicaron en el DOF dos inhabilitaciones a la empresa, por 24 y 37 meses, además de dos multas que sumaban más de 2 millones de pesos.

SEGUIR LEYENDO: