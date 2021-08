“No se cansan de hacer el ridículo”: Mario Delgado arremetió contra PRI, PAN y PRD por visita a la OEA

(Foto: Cortesía Morena)

Luego de que la coalición Va por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciara ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la supuesta intromisión en las pasadas elecciones, llevadas a cabo el seis de junio, Mario Delgado, presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), criticó a los partidos y dijo que “no se cansan de hacer el ridículo”.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el presidente nacional del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que ante el evidente fracaso de su alianza electoral, ahora pretenden deslegitimar a la voluntad popular sin pruebas.

“El PRIANRD no se cansa de hacer el ridículo, ante el evidente fracaso de su alianza electoral, pretenden ahora deslegitimar a la voluntad popular sin pruebas. México es un país soberano, en @PartidoMorenaMx estamos enfocados en cumplir el proyecto por el que la gente votó”, expresó Delgado en su red social.

Y es que el pasado lunes, los dirigentes del PRI , PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para denunciar una supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio pasado.

“Terminando una extraordinaria reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acompañado de Marko Cortés y Jesús Zambrano hemos presentado la relatoría de lo que desde nuestra visión ha sido el proceso electoral en México, la situación que vive México y también aprovechamos para tratar otros temas de la región.

Vamos siempre con paso firme, con claridad y contundencia para fortalecer las instituciones democráticas en México”, señaló Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Por su parte, Jesús Zambrano publicó un video en su cuenta de Twitter en donde detalló lo sucedido en los comicios intermedios del país. “Se presentaron hechos absolutamente condenables, como fue la presencia del crimen organizado que distorsionó el resultado de las elecciones, como es el caso de Michoacán, por lo que el PRD y los partidos de la coalición exigimos que se anule la elección y se reponga todo el procedimiento”, manifestó.

Los dirigentes nacionales de los partidos PAN, PRI y PRD, denunciaron ante la OEA la supuesta intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones. Foto: Karina Hernández / Infobae

Ya el pasado domingo, Marko Cortés había adelantado que la “narcoeleccicón” hizo que se viviera uno de los procesos más violentos en la historia del país”.

“Los tres dirigentes de la coalición “Va por México” venimos a visitar al doctor Almagro para decirle con claridad nuestras preocupaciones, cuatro muy puntales: la primera, la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral; la segunda, el uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores; la tercera, el hostigamiento permanente del gobierno federal contra el INE y el Tribunal Electora; y la cuarta, la persecución a los medios de comunicación y a líderes de opinión que se han atrevido a disentir con lo que está ocurriendo en el gobierno”, mencionó Cortés.

Por su parte, el presidente López Obrador, se dijo dispuesto a recibir a una delegación de la Organización de los Estados Americanos, o a cualquier organización internacional, para que se indague lo que acusan los dirigentes de la alianza Va por México, sobre el tema de que su administración o el partido Morena tiene vínculos con la delincuencia organizada.

“Si la OEA lo decide, que vengan. Están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar. Que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, la ONU, cualquier organismo que quiera venir a investigar, que vengan, ningún problema (o restricción). Todo eso es politiquería, ya no hallan qué hacer” dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

