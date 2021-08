Claudia Sheinbaum pidió a jóvenes respetar alcaldía de vacunación contra COVID-19

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a los jóvenes de la Ciudad de México a respetar la vacunación por alcaldía. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria dio a conocer que a Xochimilco llegaron personas provenientes de diferentes demarcaciones y estados.

Aunado a esto, recordó que todas y todos serán inmunizados contra el virus SARS-CoV-2, por lo que pidió a la población esperar su turno.

Por su parte, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), pidió el apoyo de los jóvenes para garantizar la vacunación de todas las personas de la alcaldía correspondiente. Detalló que cada semana, la administración capitalina aplica todas las dosis que recibe.

“A los jóvenes de 18 a 29: necesitamos su apoyo. Esperemos nuestro turno. Les va a tocar. Ir alcaldía por alcaldía es para poder garantizar atención cuando las vacunas van llegando semana a semana. Cada semana aplicamos todas las que recibimos, lo que se anuncia es lo que tenemos.

Todos queremos entrar y salir en menos de una hora. La gran mayoría de las semanas así es. Ir a una sede en una etapa donde no nos toca genera cuellos de botella que nos afectan a todos. La mejor manera es esperar nuestro turno. Acudir al lugar y día que nos toca”, escribió el funcionario en redes sociales.

En tanto, informó que en la Ciudad de México se han aplicado 9.5 millones de inyecciones para prevenir enfermedad grave de coronavirus. Sin embargo, acusó que el problema de la aglomeración de personas registrada en Xochimilco es que 30% de las personas de 18 a 29 años que llegan a recibir el antígeno pertenecen a otras alcaldías.

El funcionario señaló que los interesados acuden a la sede con comprobantes de domicilio fabricados o prestados y, a la hora de ser cuestionados sobre los detalles de su residencia, no saben qué contestar.

“Algunas personas piensan que el problema son los rezagados, no lo es. Hoy el 13% de los vacunados fue rezagado. Esto está incorporado en la planeación. Lo que no está contemplado, es cerca del 30% de jóvenes de 18 a 29 que NO corresponden a la alcaldía”