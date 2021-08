Quién es Luis Ernesto Derbez, el excanciller de Fox acusado de fraude

Ernesto Derbez es acusado de fraude específico en perjuicio de la UDLAP (Foto: Twitter@Zotaxi4)

El pasado miércoles, un juez de Control Estatal giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por la presunta comisión del delito de fraude específico.

El Poder Judicial estatal solicitó este recurso a un juez de la Ciudad de México, mismo que incluye a sus colaboradores más cercanos como Mónica Ruiz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; y Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos.

En la orden también fueron incluidos los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

De acuerdo con la denuncia, las personas referidas estuvieron inmiscuidas en la creación de algunas empresas, como la sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School, con las que presuntamente desviaron alrededor de 100 millones de pesos, pertenecientes a la Fundación Mary Street Jenkins.

Quién es Luis Ernesto Derbez

Luis Ernesto Derbez cuenta con un amplio respaldo académico y laboral (Foto: EFE / José Méndez/Archivo)

Se trata de un destacado economista y diplomático mexicano, quien se desempeñó como titular de las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006). Estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Oregón. Además, es doctor en Economía por Iowa State University.

Después de participar como funcionario en la Administración Pública Federal (APF), Derbez fungió como Secretario de Relaciones Internacionales (2007-2008) y Consejero Nacional (2007-2009) del Partido Acción Nacional (PAN), puestos a los que al iniciar su gestión como Rector de la UDLAP, el 1 de abril de 2018.

No obstante, antes de encabezar dicha institución privada de educación, el excanciller fue director de la carrera y del departamento de Economía del ITESM campus Monterrey, profesor adjunto de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, presidente del Centro de Globalización, Competitividad y Democracia del ITESM, y Vicerrector Académico de la Universidad de las Américas Puebla.

Luis Ernesto Derbez fue secretario de Economía y Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox (Foto: Cuartoscuro)

En tanto, ha colaborado con importantes empresas del sector privado de México, tales como FEMSA, Vitro, Visa y Ford Motor de México. Además, ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, D.C. y en la Corporación Andina de Fomento, en Venezuela.

Luis Ernesto Derbez formó parte del staff del Banco Mundial de 1983 a 1997. Desde ahí, dirigió operaciones de esa institución en América Latina, África y Asia, principalmente en Chile, Perú, Argentina, Centroamérica, África Central, África Occidental e India y Nepal.

En su currículum sobresalen diversas distinciones, entre las que se encuentran los premios Distinguished Achievement Alumni Award (2006) por Iowa State University, la primera ocasión que se otorga a un no ciudadano de los Estados Unidos de América, y Distinguished Alumni Award (2007) por la Universidad de Oregon.

El vocero de la familia Jenkins acusó al gobierno de Puebla de encabezar una persecución en contra de Luis Ernesto Derbez (Foto: Instagram@udlap)

Cabe recordar que el pasado 22 de julio, la Fundación Mary Street Jenkins anunció que interpondría varias denuncias penales por diversos delitos federales ante la “persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla”.

En una entrevista con La Jornada Oriente, el vocero de la familia Jenkins acusó al gobierno de Puebla de encabezar una persecución en contra de Luis Ernesto Derbez, por lo que se giraron órdenes de aprehensión dirigidas a su persona.

Sin embargo, luego de la suspensión provisional que la familia Jenkins obtuvo para que sus miembros fueran restituidos como patronos de la UDLAP, Derbez no ha podido presentarse en las instalaciones de la institución para hacer entrega de las mismas.

