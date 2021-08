“Desde que lo parió su madre ha sido rijoso”: la crítica de Fernández de Cevallos a la “naturaleza” de AMLO

“Desde que lo parió su madre ha sido rijoso”: Diego Fernández de Cevallos arremetió de nueva cuenta contra AMLO (Foto: TW @DiegoFC/ IG @lopezobrador)

Diego Fernández de Cevallos ha mostrado su franca oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su mandato, y lo ha hecho de manera enérgica, con constantes críticas llenas de calificativos, señalamientos o reclamos.

Sin embargo, en debate con los periodistas David Aponte, Maite Azuela, Héctor de Mauleón, Juan Pablo Becerra-Acosta y Valeria Moy, aseguró que no se trata de ningún odio ni rencor personal.

Durante la transmisión del programa “Con los de casa” del diario El Universal, Fernández de Cevallos reveló que desde la primera vez vio al presidente de México, no le transmitió nada bueno.

“Desde que lo vi, me di cuenta que su comportamiento era de un sinvergüenza. A mí jamás me engañó, por eso no me sorprende su trayectoria”, aseguró en primera instancia.

Sin embargo, aseguró que a pesar de no existir un rencor personal, sí lo desprecia, y como a cualquier otro presidente de México, le ha dicho y le seguirá diciendo lo que piensa.

“Pero no te creas que tengo con él un odio, un resentimiento o rencor porque no me ha hecho nada, no tengo nada más que algo que se llama en castellano desprecio. Son cosas muy distintas. No lo odio, sencillamente lo desprecio”, sentenció el ex político mexicano.

Diego Fernández de Cevallos ha generado polémica por sus múltiples críticas a López Obrador (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Y en este contexto, también tuvo la oportunidad de hablar sobre los primeros tres años de la llegada de la Cuarta Transformación al poder, de mano del Movimiento Regeneración Nacional y Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, aseguró que no hay nadie que pueda decir que no llegó legal y democráticamente al país, pues más de 30 millones de mexicanos votaron en las urnas por el tabasqueño, pero aseveró que también ha resultado “inepto, corrupto y corruptor”.

Fernández de Cevallos consideró también que hay una lección que deja AMLO durante estos tres años: “quedó claro que no basta con ser un luchador social de mucho tiempo, no es lo mismo ser un porro universitario que un día entró y mucho tiempo después salió con muchas reprobadas y bajas calificaciones”.

Pero también consideró que actualmente no existe una verdadera oposición de los partidos políticos en la democracia del país, aunque dejó claro que la oposición también la hacen los ciudadanos.

“No podemos confiar solamente en los partidos políticos como integradores de toda la oposición (...) Si todo fuera quitar a López Obrador, a una pandilla de bandoleros, estaría México con un futuro promisorio. El problema es que falta no solo en los partidos políticos verdadera calidad, estructura y propuesta, sino también en la sociedad”, dijo.

El “Jefe Diego” consideró que es parte esencial del presidente de México el “agredir, injuriar, difamar, mentir”(Foto: Presidencia de México)

Por último, habló del tan criticado lenguaje que ha mostrado Andrés Manuel López Obrador en contra tanto de los opositores, como de la prensa, de los manifestantes, incluso de la clase media, a quienes ha llegado a poner adjetivos que vulneran su identidad.

“El Jefe Diego”, como también se le conoce, consideró que se trata únicamente de su naturaleza, y que la gran diferencia entre él y Andrés Manuel, es que López Obrador lo hace desde su posición de presidente, mientras él habla enérgicamente como ciudadano.

“Está en su naturaleza, no puede actuar de otra manera, desde que lo parió su madre ha sido rijoso, y ha ido escalando a costa de lo que sea, incluyendo traiciones a sus propios grupos. Está en su naturaleza agredir, injuriar, difamar, mentir y después decir que no estaba en su corazón el agravio o la venganza”, dijo.

“La gran diferencia es que yo le digo lo que pienso, así sea ofensivo, al presidente de México, y estoy en todo mi derecho. Eso a mí me hace un hombre cabal y a él un cobarde. No puedo aceptar que desde la presidencia ofenda a todo el mundo y siga tan campante. Yo corro los riesgos de decirle a este pajarraco lo que me viene en gana, pero por qué él se sube a palacio para decirte a ti como periodista y a tantos otros, a las mujeres que protestan, a los niños que se mueren de cáncer, desde la presidencia. Eso lo hace un rufián, por que es el hombre sin honor ni vergüenza que vive la estafa y la mentira”, culminó.

