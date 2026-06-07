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“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación

La cuenta regresiva para el Mundial México 2026 inicia en medio de una controversia en redes sociales

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Hombre en camiseta de Alemania mira fútbol en TV. Sentado en sofá con comida, botellas, latas y cartel de 'no hablar'.
Un fanático del fútbol con la camiseta de Alemania observa un partido del Mundial en su sala, rodeado de restos de comida y bebidas, mientras un cartel de 'no hablar' sugiere la atmósfera de tensión o el debate sobre el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para el Mundial México 2026 inicia en medio de una controversia en redes sociales.

Una publicación viral con el mensaje “El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años” ha generado reacciones adversas, al hacer una comparación entre el fervor futbolístico masculino y el ciclo menstrual femenino.

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El contenido, difundido principalmente por usuarios identificados como aficionados heterosexuales al futbol —conocidos popularmente como FIFAs—, revive debates sobre los límites del humor y los estereotipos de género en el contexto digital.

La imagen, publicada hace un día, muestra el Estadio Azteca decorado con banderas y el logotipo de la FIFA, junto con el texto: “No nos molesten, no nos hablen, no nos hagan enojar, prepárenos una carnita asada, denos una cerveza bien helada y déjenos disfrutar el evento más hermoso del mundo. Amén”. El mensaje circula con la frase “Ya se la saben”, en alusión a la familiaridad del público con este tipo de bromas en torno al futbol.

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La cuenta regresiva para el Mundial México 2026 inicia en medio de una controversia en redes sociales (RS)
La cuenta regresiva para el Mundial México 2026 inicia en medio de una controversia en redes sociales (RS)

El mensaje y los estereotipos de género

El contenido viral se apoya en una estructura de humor que remite a roles tradicionales de género. Asume que los hombres son los únicos apasionados por el futbol y que, durante el Mundial, adquieren un “derecho” temporal a ser atendidos y libres de obligaciones o interrupciones. El texto solicita explícitamente a otras personas —en especial mujeres— que preparen alimentos, sirvan bebidas y eviten contrariarlos durante los partidos.

En opinión de diversos usuarios, el mensaje refuerza la idea de que el futbol es un espacio exclusivamente masculino y que las mujeres tienen la responsabilidad de facilitar la experiencia ajena, en vez de compartirla o disfrutarla por igual. Frases como “prepárenos una carnita asada” o “déjenos disfrutar el evento” enfatizan una expectativa de servicio y complacencia hacia los hombres.

Indignación y críticas en redes sociales

La publicación ha sido blanco de críticas por parte de miles de internautas que señalan el carácter sexista y excluyente del mensaje, aun cuando algunos defienden que se trata de humor. Usuarios y usuarias advierten que el contexto social y cultural de México, marcado por debates sobre igualdad de género y violencia simbólica, no es propicio para bromas que perpetúan desigualdades.

Entre los principales argumentos que circulan en redes destacan:

  • El futbol no es exclusivo de los hombres; millones de mujeres también lo siguen y disfrutan.
  • Comparar el Mundial con la menstruación trivializa la experiencia femenina y la convierte en objeto de burla.
  • Pedir explícitamente que no se les moleste y que se les atienda refuerza dinámicas de desigualdad y roles de servicio.
  • El humor basado en estereotipos, aunque reiterado, ya no resulta inocente en un país que busca erradicar la discriminación y el machismo.

En plataformas como X y Facebook, usuarias han respondido con mensajes de rechazo e ironía, cuestionando el privilegio de quienes consideran el evento futbolístico como un “momento sagrado” que justifica actitudes de indiferencia o imposición.

Vista aérea de un estadio lleno durante la inauguración de un mundial de fútbol, con fuegos artificiales, la Copa del Mundo y artistas en el campo.
Una espectacular ceremonia de inauguración de un mundial de fútbol ilumina el estadio con fuegos artificiales, la Copa del Mundo y miles de espectadores animando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura digital frente a los límites del humor

Especialistas en comunicación y género advierten que este tipo de publicaciones, aunque defendidas como bromas, contribuyen a normalizar la exclusión y la desigualdad en espacios públicos y privados. El Observatorio de Medios de la UNAM señala que los memes y mensajes virales pueden reproducir discursos que afectan la percepción social sobre los roles de hombres y mujeres.

El contexto del Mundial México 2026 intensifica la circulación de contenidos humorísticos en torno al futbol, pero también expone la tensión entre la tradición de bromas de “complicidad masculina” y la exigencia de respeto e inclusión en el debate público.

Debate abierto a días del Mundial 2026

A pocos días de que arranque el torneo, la polémica en torno a este mensaje evidencia el desafío de construir una conversación digital libre de sexismo y discriminación. Si bien el futbol es motivo de pasión y reunión para millones de personas, la reacción ante publicaciones como esta muestra que el humor —y los límites para ejercerlo— siguen en el centro de la agenda social.

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