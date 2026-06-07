México

UAM Xochimilco suspende clases el 11 de junio por cercanía al Estadio Ciudad de México: ¿Qué otras escuelas se suman?

De acuerdo con autoridades capitalinas, a nivel básico y media superior las clases en la inauguración del Mundial 2026 serán suspendidas

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de un edificio moderno, el logo 'Soy UAM', un balón de fútbol flotante y un calendario con la fecha 'Jueves 11 de Junio' en un cielo azul.
La Universidad Autónoma Metropolitana exhibe su icónico logo 'Soy UAM' junto a un edificio moderno, un balón de fútbol y un calendario con la fecha del 11 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡El tan esperado Mundial de la FIFA 2026 ya casi está aquí! El próximo jueves 11 de junio se llevara acabo la inauguración en el emblemático Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca. En este magno recinto, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el emocionante primer partido del torneo.

Sin embargo, más allá de la gran fiesta deportiva, un evento de esta magnitud traerá consigo un verdadero reto logístico para los habitantes de la capital: el tránsito vehicular.

PUBLICIDAD

Con la finalidad de reducir el intenso tráfico habitual y garantizar un acceso fluido a las miles de personas que asistirán al estadio, el gobierno de la Ciudad de México y la FIFA han diseñado e implementado una serie de medidas que modificarán significativamente la movilidad, en especial en la zona sur, una de las áreas más transitadas de nuestra metrópoli.

UAM Xochimilco prioriza la movilidad de su comunidad

A menos de una semana de que ruede el balón en Coapa, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco anunció mediante un comunicado con fecha del 4 de junio de 2026, donde confirma que se suspenden las actividades académicas y administrativas presenciales para el próximo jueves 11 de junio.

PUBLICIDAD

(Crédito: UAM Xochimilco)
(Crédito: UAM Xochimilco)

La resolución se dictó debido a las previsibles afectaciones viales y de movilidad que impactarán la zona sur de la Ciudad de México a causa de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El cierre temporal aplicará de forma general en la Unidad Xochimilco y también en todos sus espacios externos vinculados. Las labores de la comunidad universitaria de esta unidad se reanudarán en sus horarios habituales el viernes 12 de junio.

¿Qué pasará con la SEP y la educación básica?

Para las familias capitalinas, el panorama también cambia. Recientemente, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, anunció en la Casa Ciudad de México International Media Center que tampoco habrá clases en las escuelas públicas capitalinas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y de educación media superior.

En respuesta a la reciente polémica en internet, la mandataria capitalina afirmó que la intención de las acciones propuestas es propiciar la participación local durante los encuentros internacionales de futbol en la capital
En respuesta a la reciente polémica en internet, la mandataria capitalina afirmó que la intención de las acciones propuestas es propiciar la participación local durante los encuentros internacionales de futbol en la capital

Según explicó Brugada, esta decisión le fue notificada directamente por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es importante recalcar que esta suspensión escolar es una medida de apoyo exclusiva para el jueves 11 de junio para amortiguar el tráfico.

¿Habrá clases en otras unidades de la UAM?

Dado que la UAM opera en cinco sedes distintas en el Valle de México, cada campus tiene autonomía para gestionar sus labores en situaciones de contingencia.

Mientras Xochimilco cierra puertas, la Unidad Azcapotzalco informó a través de un comunicado fechado el 5 de junio de 2026 que sus actividades académicas y administrativas sí se mantendrán operando de manera habitual el jueves 11 de junio.

La institución subrayó que la continuidad de estas tareas es fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas y el fortalecimiento de la vida en su casa de estudios.

(Crédito: UAM Azcapotzalco)
(Crédito: UAM Azcapotzalco)

Aun así, siendo conscientes de las inminentes complicaciones de tránsito por la Copa Mundial, las autoridades de la UAM Azcapotzalco hicieron un atento y empático llamado a las instancias académicas y administrativas para brindar la flexibilidad y el apoyo necesarios a cualquier integrante de la comunidad universitaria que enfrente problemas de movilidad en su trayecto de asistencia a la Universidad.

Por ahora, las unidades de Iztapalapa, Cuajimalpa y Lerma siguen evaluando la situación y, al corte de esta nota, no han confirmado si tendrán suspensión o actividades normales. Se recomienda a la comunidad estudiantil universitaria y de niveles básico así como medio superior mantenerse atenta a canales oficiales de las instituciones para saber si se adoptarán nuevas medidas.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del MundoCDMXEstadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoUAMClasesSEPmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios brindan tips para recibir y cuidar la tarjeta del Bienestar

La dispersión del plástico concluirá el próximo 31 de julio

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios brindan tips para recibir y cuidar la tarjeta del Bienestar

Sin embajador, pero con Alito Moreno, Sergio Mayer y Anaya: los secretos del 250 aniversario de Estados Unidos en México

Las imágenes muestran a dirigentes partidistas y legisladores en una celebración organizada por la comunidad estadounidense en México

Sin embajador, pero con Alito Moreno, Sergio Mayer y Anaya: los secretos del 250 aniversario de Estados Unidos en México

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Cómo identificar que se está revirtiendo el hígado graso: tres señales que indican mejoría pese a ser ‘silenciosas’

La mayoría de los pacientes no percibe señales claras de mejoría, pero existen indicadores médicos que pueden confirmar avances en el tratamiento

Cómo identificar que se está revirtiendo el hígado graso: tres señales que indican mejoría pese a ser ‘silenciosas’

Ciclón tropical llegaría en 48 horas a las costas de esta región, advierte el Servicio Meteorológico Nacional

Las autoridades indicaron un incremento del 90% de probabilidad para la formación de este fenómeno; mientras, en la CDMX, persistirán fuertes lluvias

Ciclón tropical llegaría en 48 horas a las costas de esta región, advierte el Servicio Meteorológico Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio: aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero

Qué cantidad debía Paco Stanley al crimen organizado y cómo ese número selló su destino

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

ENTRETENIMIENTO

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación

Julieta Venegas veta “La niña futbolista” tras ola de críticas a todos sus videos en YouTube

Reviven fuerte video de Peso Pluma destrozado en el escenario tras terminar con Kenia Os: “Ya no sonrío”

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Así fueron los resultados de Panamá en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc: dónde, a qué hora y cómo ver desde México partido amistoso rumbo al Mundial 2026

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación