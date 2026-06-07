UAM Xochimilco suspende clases el 11 de junio por cercanía al Estadio Ciudad de México: ¿Qué otras escuelas se suman?

La Universidad Autónoma Metropolitana exhibe su icónico logo 'Soy UAM' junto a un edificio moderno, un balón de fútbol y un calendario con la fecha del 11 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡El tan esperado Mundial de la FIFA 2026 ya casi está aquí! El próximo jueves 11 de junio se llevara acabo la inauguración en el emblemático Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca. En este magno recinto, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el emocionante primer partido del torneo.

Sin embargo, más allá de la gran fiesta deportiva, un evento de esta magnitud traerá consigo un verdadero reto logístico para los habitantes de la capital: el tránsito vehicular.

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Con la finalidad de reducir el intenso tráfico habitual y garantizar un acceso fluido a las miles de personas que asistirán al estadio, el gobierno de la Ciudad de México y la FIFA han diseñado e implementado una serie de medidas que modificarán significativamente la movilidad, en especial en la zona sur, una de las áreas más transitadas de nuestra metrópoli.

UAM Xochimilco prioriza la movilidad de su comunidad

A menos de una semana de que ruede el balón en Coapa, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco anunció mediante un comunicado con fecha del 4 de junio de 2026, donde confirma que se suspenden las actividades académicas y administrativas presenciales para el próximo jueves 11 de junio.

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(Crédito: UAM Xochimilco)

La resolución se dictó debido a las previsibles afectaciones viales y de movilidad que impactarán la zona sur de la Ciudad de México a causa de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El cierre temporal aplicará de forma general en la Unidad Xochimilco y también en todos sus espacios externos vinculados. Las labores de la comunidad universitaria de esta unidad se reanudarán en sus horarios habituales el viernes 12 de junio.

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¿Qué pasará con la SEP y la educación básica?

Para las familias capitalinas, el panorama también cambia. Recientemente, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, anunció en la Casa Ciudad de México International Media Center que tampoco habrá clases en las escuelas públicas capitalinas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y de educación media superior.

En respuesta a la reciente polémica en internet, la mandataria capitalina afirmó que la intención de las acciones propuestas es propiciar la participación local durante los encuentros internacionales de futbol en la capital

Según explicó Brugada, esta decisión le fue notificada directamente por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es importante recalcar que esta suspensión escolar es una medida de apoyo exclusiva para el jueves 11 de junio para amortiguar el tráfico.

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¿Habrá clases en otras unidades de la UAM?

Dado que la UAM opera en cinco sedes distintas en el Valle de México, cada campus tiene autonomía para gestionar sus labores en situaciones de contingencia.

Mientras Xochimilco cierra puertas, la Unidad Azcapotzalco informó a través de un comunicado fechado el 5 de junio de 2026 que sus actividades académicas y administrativas sí se mantendrán operando de manera habitual el jueves 11 de junio.

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La institución subrayó que la continuidad de estas tareas es fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas y el fortalecimiento de la vida en su casa de estudios.

(Crédito: UAM Azcapotzalco)

Aun así, siendo conscientes de las inminentes complicaciones de tránsito por la Copa Mundial, las autoridades de la UAM Azcapotzalco hicieron un atento y empático llamado a las instancias académicas y administrativas para brindar la flexibilidad y el apoyo necesarios a cualquier integrante de la comunidad universitaria que enfrente problemas de movilidad en su trayecto de asistencia a la Universidad.

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Por ahora, las unidades de Iztapalapa, Cuajimalpa y Lerma siguen evaluando la situación y, al corte de esta nota, no han confirmado si tendrán suspensión o actividades normales. Se recomienda a la comunidad estudiantil universitaria y de niveles básico así como medio superior mantenerse atenta a canales oficiales de las instituciones para saber si se adoptarán nuevas medidas.