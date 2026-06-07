Sin embajador, pero con Alito Moreno, Sergio Mayer y Anaya: los 250 aniversario de Estados Unidos en México

(Créditos: Germán Canseco)

De acuerdo con información publicada por La Jornada y fotografías de Germán Canseco, la cena anual de la American Society (Amsoc) —celebrada en Ciudad de México en el marco de los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos— reunió a un nutrido grupo de figuras de la oposición política mexicana. El evento tuvo acceso limitado a la prensa.

Quiénes estuvieron

Las imágenes captadas durante la gala documentaron la presencia de:

Alejandro “Alito” Moreno , dirigente nacional del PRI

Ricardo Anaya , senador y ex candidato presidencial del PAN

Jorge Romero , presidente del PAN

Kenia López Rabadán , presidenta de la Cámara de Diputados

Lily Téllez , senadora del PAN

Mariana Gómez del Campo , política panista

Rosario Robles , ex funcionaria federal

Sergio Mayer , político y ex legislador

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

(Créditos: Germán Canseco)

El embajador que no llegó

Pese a que los organizadores habían confirmado la asistencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el funcionario no se presentó. A través de un mensaje en video transmitido durante el evento, Johnson explicó que debió regresar a Washington para atender asuntos vinculados a mantener una relación “fuerte” y “benéfica” entre ambas naciones. En su representación acudió Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada estadounidense.

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La propuesta de la noche

El momento central de la velada fue la intervención de Larry Rubin, presidente de la Amsoc, quien planteó la creación de un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC), en analogía directa con el modelo del T-MEC.

Rubin argumentó que el crimen organizado es un problema transnacional que afecta a ambos países y que ninguna nación puede resolver de forma unilateral. “La cooperación no debilita la soberanía, la fortalece”, señaló.

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(Créditos: Germán Canseco)

El contexto

La confluencia de figuras del PAN, PRI y otros espacios políticos en un evento organizado por una asociación que agrupa a ciudadanos y empresas estadounidenses con intereses en México ocurre en un momento de tensión en la relación bilateral, marcado por debates sobre seguridad, soberanía y cooperación.

Hasta el momento, ninguno de los asistentes ha emitido declaraciones públicas sobre su participación en el evento.