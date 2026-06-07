Qué cantidad debía Paco Stanley al crimen organizado y cómo ese número selló su destino

(Jovani Pérez/Infobae)

Una deuda millonaria sin saldar marcó el destino de Paco Stanley y condujo a su asesinato, según revela el productor Juan Carlos Uribe en la serie documental Testigos: La verdad tiene voz de la plataforma Reellee TV.

De acuerdo con la producción, el conductor, figura central de la televisión mexicana en los años 90, había recibido alrededor de cuatro millones de dólares a finales de los 80 para blanquearla a través de sus negocios, sin llegar nunca a restituirla al crimen organizado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el documental aclara que Stanley no fue miembro de ninguna estructura criminal, pero sí facilitó su imagen y contactos para que esos recursos ilícitos circularan en el ambiente artístico.

Bajo este esquema, la fama del presentador funcionó como escudo temporal, pues durante años la amenaza se mantuvo latente sin llegar a concretarse. No obstante, el incumplimiento selló su destino con un desenlace violento.

PUBLICIDAD

Paco Stanley, conductor mexicano asesinado en 1999, presuntamente fue 'boletinado' por la DEA. (Infobae México | Jovani Pérez)

El 7 de junio de 1999, la cuenta pendiente se cobró de forma brutal cuando el conductor fue asesinado a tiros afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en el sur de la Ciudad de México. Los hechos fueron calificados en la investigación como una represalia directa, motivada por el incumplimiento en la devolución del dinero.

La serie revela que el origen de los fondos era el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes del país. Este dato aporta nuevas claves sobre la magnitud del riesgo y el entorno de poder en el que se desenvolvía la víctima. Así, el caso Stanley se resignifica, dejando atrás teorías endebles y apuntando a una sola causa: la deuda impaga con el narcotráfico.

PUBLICIDAD

El hombre detrás de la orden

El nombre que el documental coloca en el centro de la trama es el de Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Uribe afirmó que ninguna investigación periodística ni judicial anterior lo había señalado en relación con este caso.

Durante años, la versión predominante apuntó a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, como el posible autor intelectual del crimen. La serie documental desplaza esa hipótesis y la sustituye por la figura de El Azul, quien habría dado la orden directa tras considerar que la deuda era impagable.

PUBLICIDAD

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Esparragoza Moreno tuvo una trayectoria que combinó el aparato de Estado con el narcotráfico. Trabajó para la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la agencia de inteligencia mexicana que en aquella época mantuvo vínculos documentados con el crimen organizado, y después se integró al Cártel de Sinaloa junto a figuras como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, conocido como Don Neto.

El ejecutor: un expolicía convertido en sicario

La orden de El Azul llegó a manos de Carlos Acevedo, alias El Pato, según identificó Uribe en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Acevedo también fue agente de la DFS antes de cruzar al crimen organizado, lo que convierte su caso en un reflejo del de su propio jefe.

PUBLICIDAD

El productor confirmó que El Pato ya no está vivo. La imposibilidad de localizarlo o fotografiarlo fue uno de los obstáculos que enfrentó la investigación: “Desafortunadamente no encontramos una fotografía de él, era exagente y luego se convirtió en narco”.

La DFS, el eslabón que conecta todo

La Dirección Federal de Seguridad es el hilo que une a los personajes centrales de esta historia. Uribe la describió como “la CIA mexicana” de su época, una corporación cuyos agentes recibieron entrenamiento de la agencia estadounidense en Jalisco y que operó en una zona gris entre la seguridad del Estado y la protección al narcotráfico.

PUBLICIDAD

Así fue la vez que Jorge Ortiz de Pinedo intentó hacer una broma a Paco Stanley, pero terminó humillado en vivo. Foto: Captura de Pantalla

El punto de quiebre de esa estructura fue el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. La presión del gobierno de Ronald Reagan sobre México forzó la desintegración de la DFS, y muchos de sus exagentes migraron directamente a los cárteles que antes custodiaban.

Esparragoza Moreno y Acevedo recorrieron ese mismo camino. Los dos pasaron de la nómina del Estado a la del crimen organizado, y los dos terminaron involucrados en el caso que por 27 años careció de respuesta oficial.

PUBLICIDAD

Los testigos que sostienen la versión

La serie documental apoya sus afirmaciones en tres testimonios. El primero es el de Arlette Garibay, periodista y productora que condujo junto a Stanley el programa ¡Ándale! en 1991 y que conoció de cerca su entorno.

El segundo testigo es René López, ex agente de la Policía Judicial de Jalisco entre 1981 y 1985, quien afirma haber sido guardaespaldas de mandos del Cártel de Guadalajara y tener conocimiento directo de los vínculos entre el narcotráfico y autoridades de ambos países.

PUBLICIDAD

El tercero es Jorge Godoy López, también ex agente judicial de Jalisco en el mismo período, quien declaró ante la DEA como testigo clave en el juicio de Los Ángeles contra Rubén Zuno Arce, ex cuñado del presidente Luis Echeverría.