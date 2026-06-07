Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron 29 bultos de presunta cocaína cuando flotaban en el mar en inmediaciones de la localidad e Boca China, municipio de Tecpan de Galeana en el estado de Guerrero.

El hallazgo se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por los elementos navales, cuando detectaron los bultos en la franja costera.

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Al ubicarlos, procedieron con el aseguramiento de un total de 29 bultos con un peso aproximado de mil 360 kilogramos (poco más de una tonelada) de presunta cocaína, los cuales fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México.

Los paquetes fueron puestos a disposición, en compañía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el peso final de la droga.

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Decomiso provoca una afectación estimada de más de 280 millones de pesos para el narcotráfico

Foto: Gabinete de Seguridad

La Secretaría de Marina informó que este aseguramiento representa una afectación económica de 283 millones de pesos para el crimen organizado, con lo que se debilita su estructura financiera y operativa.

Esta acción también evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis de droga lleguen a la sociedad.

Las autoridades destacaron que este aseguramiento se suma a las más de 71 toneladas de cocaína decomisada en el mar por la Marina solo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Localizan tonelada y media de presunta cocaína frente a costas de Chiapas que transportaban cinco personas en una lancha

Foto: Marina

Una de las últimas acciones llevadas a cabo por la Marina se registró el pasado 18 de mayo, cuando elementos navales aseguraron más de tonelada y media de presunta cocaína luego de detectar una embarcación en la que se trasladaban cinco personas con bultos negros frente a las costas de Chiapas.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban labores de vigilancia marítima y aérea en aguas del Pacífico mexicano, donde detectaron una lancha en la que se detectaron 50 bultos negros.

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La embarcación se encontraba a 80 millas náuticas, es decir, a 148 kilómetros al noroeste del estado. Al darles alcance, las autoridades recuperaron los bultos negros que contenían 32 paquetes cada uno con una sustancia con características similares a la cocaína.

El peso neto del contenido fue de mil 587 kilogramos, es decir, poco más de tonelada y media de droga. Ante los hechos, las cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal.

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Foto: Marina

Las autoridades informaron que este aseguramiento evitó que tres millones de dosis sean distribuidas a la población. Este decomiso también representó una afectación económica superior a los 612 millones de pesos para las organizaciones criminales.

Oaxaca también ha sido escenario de aseguramientos de cocaína: hallaron más de 2 toneladas

A principios de mayo se llevó a cabo otra acción por parte de elementos de la Secretaría de Marina en la que lograron el decomiso de más de 2 toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca.

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El hallazgo se realizó durante un operativo de vigilancia que permitió la localización de 78 bultos embalados en bolsas negras que contenían 2 mil 155 paquetes con polvo blanco con características similares a la cocaína, esto mientras flotaban a 103 millas náuticas, es decir, aproximadamente 190 kilómetros de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz.

El cargamento fue incautado frente a las costas de Oaxaca. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)

El peso del cargamento fue de 2.154 toneladas, cuya afectación a las organizaciones criminales fue estimada de cerca de 4.3 millones de pesos.