Un artista masculino con chaqueta de cuero negra y pantalón oscuro se presenta en un escenario iluminado. Sostiene un vaso rojo y un micrófono. Otros músicos y personal técnico son visibles en el fondo. Las imágenes documentan una actuación en vivo de Peso Pluma.

El video de Peso Pluma donde aparece visiblemente afectado mientras interpreta “Daño” en pleno escenario revive la atención pública alrededor de su ruptura con Kenia Os.

El material se viraliza en redes sociales a solo unas horas de que ambos artistas confirman el final de su relación en un mensaje conjunto. La grabación, que muestra al intérprete de corridos tumbados cantando entre lágrimas, provoca reacciones entre seguidores, quienes aseguran que la separación habría ocurrido semanas atrás, aunque la noticia se oficializa este sábado 6 de junio de 2026 en sus perfiles oficiales.

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Peso Pluma llora en el escenario mientras interpreta “Daño”

La noche previa al comunicado, internautas difunden el video donde Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, interpreta el tema “Daño” junto a Tito Double P. En las imágenes, el cantante muestra gestos de tristeza y, en cierto momento, rompe en llanto ante el público. Usuarios de plataformas como X y TikTok aseguran que el momento no es casualidad, pues ocurre días antes de que la ruptura se haga oficial.

Los comentarios multiplican la viralidad: seguidores señalan que el artista “ya no sonríe” y que, desde hace semanas, su actitud en el escenario revela un cambio emocional. La canción, lanzada en 2025, cobra un nuevo sentido tras el fin de la relación con Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida como Kenia Os.

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Reviven fuerte video de Peso Pluma destrozado en el escenario tras terminar con Kenia Os: “Ya no sonrío” (RS)

El comunicado conjunto de Kenia Os y Doble P: “Agradecemos que respeten nuestra decisión”

El sábado 6 de junio de 2026, Kenia Os publica un mensaje en sus redes sociales para confirmar que la relación sentimental con Peso Pluma concluye por decisión mutua. En el texto, ambos artistas agradecen el apoyo recibido y piden respeto durante el proceso personal que atraviesan.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”, se lee en el comunicado difundido por la cantante.

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La postura de ambos enfatiza el deseo de mantener el proceso fuera del escrutinio mediático. La petición de privacidad se repite en mensajes anteriores, donde la intérprete de “Malas Decisiones” ya pedía espacio ante los rumores de crisis en la pareja.

Señales de distanciamiento y tensión ante la prensa

El distanciamiento entre Kenia Os y Peso Pluma se percibe desde semanas atrás. Seguidores detectan una disminución drástica en las fotografías y mensajes románticos que ambos solían compartir en sus redes sociales. Los momentos de complicidad y publicaciones conjuntas, habituales durante la mayor parte de 2025, desaparecen desde el último mes.

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El punto de quiebre ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí, Kenia Os enfrenta a los medios en un encuentro incómodo que termina en altercado entre su equipo y reporteros. La cantante evita responder de forma directa sobre su relación con el exponente de los corridos tumbados, lo que intensifica las especulaciones.

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

Días después, la artista utiliza su canal oficial para enviar un mensaje: “Aunque siempre suelo ser accesible con la prensa para dar notas, en este momento en específico no me siento lista para hablar, por lo que pido de la manera más atenta que se respete tanto mi silencio como mi espacio personal”. La petición recibe solidaridad de colegas y seguidores.

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El inicio y la evolución del romance al estilo “Tommy & Pamela”

El vínculo entre Kenia Os y Peso Pluma surge en 2024, cuando colaboran en el tema “Tommy & Pamela”. El video musical, donde interpretan a una pareja de ficción, genera rumores sobre una posible relación fuera de los escenarios. La complicidad mostrada ante cámaras y la respuesta del público incrementan las sospechas.

La confirmación extraoficial llega en enero de 2025, cuando ambos artistas son vistos juntos en la Pegasus World Cup en Miami. A partir de ese momento, su presencia en eventos, conciertos y reuniones privadas se vuelve recurrente. En redes sociales, las muestras de cariño y fotos íntimas consolidan la imagen de una de las parejas más mediáticas del entretenimiento mexicano.

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Durante 2025, el romance se mantiene en la esfera pública. Sin embargo, en los meses recientes, la baja interacción y el tono de los mensajes en redes sociales alertan a los seguidores sobre un posible distanciamiento.

Rumores y versiones sobre la ruptura previo a la confirmación

El video viral de Peso Pluma llorando mientras canta “Daño” se convierte en la evidencia más comentada por los seguidores. Internautas afirman que la separación se habría gestionado semanas antes del anuncio oficial, pero ambos artistas optan por un manejo privado para evitar especulaciones o versiones que afecten su bienestar.

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Hasta el momento, ni Kenia Os ni Peso Pluma detallan los motivos de la ruptura más allá del comunicado conjunto. La situación sentimental de la pareja, que durante meses fue tema central en redes y programas de espectáculos, queda ahora bajo el resguardo de sus protagonistas, quienes insisten en la necesidad de privacidad y respeto.