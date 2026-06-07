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Julieta Venegas veta “La niña futbolista” tras ola de críticas a todos sus videos en YouTube

La cantautora no incluirá la canción en su repertorio y solicitó a su equipo no dar declaraciones en torno a ella, futbol y el Mundial 2026

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Julieta Venegas canta en escenario con acordeón, bajo luces moradas. Fondo rojo con palabras como "Cancel". Miniaturas de YouTube al frente
Julieta Venegas canta en vivo con su acordeón, con un fondo alusivo a controversias y miniaturas de videos de YouTube, incluyendo el tema "La niña futbolista". (Infobae México )

“Aprendo de mis pasos, entiendo en mi caminar”, cantaba una visceral Julieta Venegas en “De mis pasos”, sencillo con la que la tijuanese irrumpió en la escena del rock mexicano a finales de los años 90.

Casi tres décadas después, la cantautora mantiene su filosofía. La polémica que rodea a “La niña futbolista”, canción que forma parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026, continúa escalando en plataformas digitales.

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Julieta Venegas se desvincula del Mundial

Luego de que el video oficial apareciera con los comentarios deshabilitados en YouTube, numerosos usuarios trasladaron sus opiniones a otras publicaciones de la cantante, donde comenzaron a dejar mensajes relacionados con la controversia.

El tema, presentado por la Secretaría de Cultura durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue concebido como una propuesta para impulsar la inclusión, la igualdad de género y la participación de niñas y adolescentes en el futbol. Sin embargo, desde su lanzamiento ha generado una fuerte discusión entre seguidores, críticos y usuarios de redes sociales.

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La cantante Julieta Venegas interpreta la canción 'La niña futbolista' en un estudio. Un coro de mujeres con camisetas moradas y pantalones azules la acompaña. Se observan varios micrófonos en el set con iluminación ambiental. La producción incluye a Estudios Churubusco, 22 veintidós, el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres, como parte de una iniciativa cultural vinculada al Mundial 2026.

Aunque el videoclip oficial supera el 1,6 millones de reproducciones y acumula más de 13 mil “me gusta”, la imposibilidad de comentar directamente en esa publicación llevó a que parte de la conversación migrara hacia otros contenidos del canal de la intérprete.

Uno de los videos donde comenzaron a concentrarse las reacciones fue “Volver a ti”, colaboración de Julieta Venegas con Bronco. Ahí aparecieron comentarios como: “Julieta yo te amaba. Tus canciones se las ponía a mis hijos VARONES. Ahora tendré que sacarte de las playlists”.

Otro usuario escribió: “Julieta, el fútbol es unión, y esa canción me parece que divide y el Mundial es alegría, no reproches”. También hubo mensajes que hicieron referencia directa a la decisión de restringir la participación en el videoclip de “La niña futbolista”: “¿Para qué desactivan los comentarios? Neta la pagaste Julieta”.

La situación se replicó en otros videos de la artista. En la canción “Tengo que contarte”, grabada junto a Natalia Lafourcade, algunos internautas publicaron mensajes críticos relacionados con la controversia. Entre ellos destacó: “Gracias por echarnos a perder una canción para un Mundial”.

Captura de pantalla de YouTube con Julieta Venegas en un videoclip y la sección de comentarios abierta, mostrando críticas de usuarios
Usuarios migraron las críticas contra Julieta Venegas a todos sus videoclips en YouTube. (YouTube: Julieta Venegas)

Reportes del diario Reforma señalan que la cancelación digital llevó a Julieta Venegas a implementar una estrategia de contención. Indicó a su equipo que la canción no formará parte de sus presentaciones en vivo, que evitarán abordar el tema ante medios de comunicación y que, en general, no harán declaraciones relacionadas con el futbol o el Mundial 2026.

La cantante ha defendido el mensaje detrás de la canción

Hasta ahora, Julieta Venegas no ha respondido personalmente a los comentarios que aparecieron en otras publicaciones de su canal. No obstante, previamente sí explicó las razones que la llevaron a participar en el proyecto.

Sobre “La niña futbolista”, la cantante señaló: “Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”.

Julieta Venegas sentada en una silla de madera en un paisaje de salares bajo un cielo azul, con un blazer azul marino, pantalón negro y botas gruesas
La cantante Julieta Venegas, vestida con un blazer a rayas y botas chunky, posa en un paisaje salino mientras enfrenta una ola de críticas en redes sociales. (Julieta Venegas: Instagram)

La artista también sostuvo que el mensaje está inspirado en experiencias compartidas por muchas mujeres. “Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”, expresó.

La controversia coincidió además con su reciente visita a Monterrey para participar en la Feria del Libro de la Frontera, donde presentó Norteña. Memorias del comienzo, su primer libro autobiográfico. Durante su estancia evitó pronunciarse públicamente sobre las críticas generadas por la canción.

Meme de dos paneles: arriba, una joven comiendo pizza y un hombre riendo con texto "Mírenla, aguantando el hate"; abajo, mujer comiendo con texto "No como la señorita"
Julieta Venegas es blanco de hate en redes sociales por su nueva canción "La niña futbolista" (Facebook: Cosas naquísimas)

Una de las voces más influyentes del pop en español

Nacida el 24 de noviembre de 1970 en California y criada en Tijuana, Julieta Venegas inició su trayectoria musical en la escena alternativa mexicana antes de consolidarse como solista a finales de la década de los noventa.

Su álbum debut, Aquí (1997), marcó el inicio de una carrera que posteriormente alcanzaría proyección internacional con producciones como , Limón y Sal, MTV Unplugged y Los Momentos. A lo largo de más de dos décadas ha colocado éxitos como “Andar conmigo”, “Lento”, “Me voy”, “Limón y sal” y “Eres para mí”.

Ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, la cantautora también ha participado en proyectos cinematográficos, colaboraciones internacionales y recientemente incursionó en la literatura con la publicación de Norteña. Memorias del comienzo, obra en la que relata episodios de su infancia, su formación artística y la influencia de la frontera norte en su identidad creativa.

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