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España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc: dónde, a qué hora y cómo ver desde México partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La afición mexicana podrá disfrutar de un duelo de alto calibre entre uno de los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo y el equipo peruano

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Puebla será testigo de un duelo internacional sin precedentes entre España y Perú, programado como el último ensayo español antes dela Copa Mundial 2026. REUTERS
Puebla será testigo de un duelo internacional sin precedentes entre España y Perú, programado como el último ensayo español antes dela Copa Mundial 2026. REUTERS

España y Perú protagonizarán un partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla a días de que comience el Mundial 2026.

La afición mexicana podrá disfrutar de un duelo de alto calibre entre uno de los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo y el equipo peruano, que aunque no participará, tendrá una gran prueba bajo el nuevo proceso de Mano Menezes.

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Cabe señalar que la Furia Roja no tenía un encuentro en territorio mexicano desde el 2010 cuando se midió ante el Tricolor en un partido conmemorativo a los 100 años de la independencia.

España vs Perú se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla de cara al inicio del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
España vs Perú se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla de cara al inicio del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes entre ambas selecciones

El historial entre España y Perú presenta una clara superioridad de los europeos, quienes han ganado los tres partidos disputados entre ambos conjuntos. En el primer choque, celebrado en 1960, el equipo español logró un triunfo por 3-1 en suelo peruano.

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Cuarenta y cuatro años después, las selecciones se midieron nuevamente, esta vez en Barcelona. Los locales volvieron a quedarse con la victoria por 2-1. El tercer enfrentamiento se desarrolló en Huelva en 2008, donde España repitió el marcador y amplió su dominio en la serie.

Perú no ha logrado sumar ni un solo punto ante los ibéricos. Con tres derrotas consecutivas, la selección sudamericana buscará en Puebla poner fin a la racha negativa. Su objetivo es obtener su primer triunfo frente a los españoles y modificar el rumbo de una estadística desfavorable.

España se despidió de su afición con un amargo empate ante Irak. - Crédito: EFE
España se despidió de su afición con un amargo empate ante Irak. - Crédito: EFE

¿Dónde ver España vs Perú desde México?

La programación de ESPN México tiene previsto iniciar a las 18:00 con una edición especial de Fútbol Picante, dedicada a anticipar todos los detalles del duelo entre España y Perú. El análisis previo contará con la participación de especialistas y exjugadores, quienes examinan el presente de ambas selecciones y las claves tácticas para el partido.

A las 19:45 está programado el inicio de la transmisión del encuentro, momento en que los aficionados podrán seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en el campo. La señal incluirá comentarios en vivo y cobertura de las incidencias principales.

  • Día: lunes 8 de junio de 2026
  • Hora: 19:45 horas (tiempo centro de México)
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: ESPN
La preventa de entradas para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc inicia el 27 de abril; la venta general comienza el 1 de mayo. (X/ @armentapuebla_)
La preventa de entradas para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc inicia el 27 de abril; la venta general comienza el 1 de mayo. (X/ @armentapuebla_)

Contrastes de ambos equipos

El triunfo de Perú por 2-1 frente a Haití permitió al equipo sudamericano recuperar parte de la confianza perdida tras su eliminación de la cita mundialista. Este resultado, aunque no altera el desenlace de la campaña de clasificación, ha servido para que el cuerpo técnico observe alternativas tácticas y valore el desempeño de los jugadores más jóvenes, con la mirada puesta en el futuro cercano del fútbol peruano.

Mientras tanto, el panorama es muy distinto para la selección española, que encara la etapa previa al Mundial bajo la presión de confirmar su estatus de favorita. El empate contra Irak en su último compromiso ha suscitado dudas en torno al funcionamiento del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Ante este escenario, tanto el entrenador como los futbolistas consideran prioritario aprovechar cada partido preparatorio para pulir detalles, corregir errores y fortalecer la estrategia antes del debut en la Copa del Mundo.

El contraste entre ambos seleccionados resulta evidente: mientras España busca perfeccionar su juego y disipar incertidumbres, Perú se esfuerza por sostener el ánimo tras una eliminatoria frustrante. Cada ensayo previo adquiere especial relevancia, incluso cuando el rival se percibe de menor jerarquía deportiva.

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