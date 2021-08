“Hay buena justicia social”: secretario de Marina se disculpó por decir que el Poder Judicial es el enemigo

Foto;: REUTERS/Daniel Becerril/ Archivo

El secretario de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, ofreció una disculpa pública “a quien se lo merezca” por haber dicho el pasado mes de mayo, que “pareciera que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

Al participar en la inauguración del Primer Taller Interinstitucional de actualización sobre el Sistema de Justicia Penal, realizado este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Semar, Ojeda Durán pronunció su disculpa ya que aseguró “hay buenos jueces y una buena justicia social”.

“Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merece, porque hay buenos jueces, buenos ministerios públicos, hay buena justicia social”, dijo.

“Pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo, por eso me atrevo a pedir, repito, una disculpa pública a quien se lo merezca, porque creo que es necesario para que nos entendamos, porque creo que es necesario que, a través de esta plática que vamos a tener, logremos entendernos mutuamente y, sobre todo, logremos aterrizar lo que andamos buscando, que es la justicia para todos nuestros conciudadanos”, aseguró.

En el evento en el que también estuvo presente el ministro presidente del máximo tribunal de justicia, Arturo Zaldívar, el titular de la Semar justificó la actuación de la institución a su cargo y pidió entender las razones por las que es necesario “mantener la disciplina, la lealtad y el deber, el porqué debemos ser como somos”.

El Almirante confió que, durante el taller, será posible que los marinos, como operadores del sistema de justicia penal, entiendan su funcionamiento y el papel del resto de los operadores del mismo.

El pasado 21 de mayo, Rafael Ojeda Durán señaló que se trabajaban en una nueva reforma para poder meter dentro de los decomisos, más sustancias que son precursores químicos con las que se producen las drogas sintéticas.

“Entiendan que esto es una situación que hay que hay hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque sino, las ayudas que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos. Tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, expresó en esa ocasión en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en varias ocasiones, en la necesidad de reformar al Poder Judicial para acabar con la corrupción que -ha dicho- prevalece en la institución.

Para concretar la renovación, buscó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, prolongara su mandato en el máximo tribunal, ya que según el mandatario, es el único que puede hacer la reestructuración.

Apenas el pasado 6 de agosto, López Obrador aseguró que el sistema judicial mexicano “está podrido”, por lo que insistió en que es necesaria una reforma electoral y al Poder Judicial.

Aseveró que hay una descomposición “tremenda” en el Poder Judicial, por lo que resaltó la relevancia del trabajo de Arturo Zaldívar.

“(...) Pues era todo muy cínico y ahora estamos viendo esta descomposición tremenda. Hay que buscar la forma que se reformen estas instituciones, que no sean sometidas por nadie, que representen de manera auténtica a los ciudadanos y no a grupos de intereses creados. Entonces eso lo hablamos (el día anterior), pero el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar es una gente honrada, seria, responsable. por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen, con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldivar que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge, porque jueces, magistrados y ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general, el sistema judicial está podrido, muchísima corrupción; los jueces no representan al pueblo”, aseveró.

Ese mismo día, Zaldívar Lelo de Larrea rechazó la ampliación de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me mantendré en el cargo sólo por el periodo para el que fui elegido”, expresó.

Su ciclo al frente del máximo tribunal del país concluye el 31 de diciembre de 2022.

