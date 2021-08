Así fue el baby shower de Yuya a un mes de que nazca su bebé

Yuya celebró su baby shower de forma privada, sólo con su familia (Foto: Instagram/@yuyacst)

A sólo unas semanas de dar a luz, Yuya celebró el baby shower de su bebé, Mar. En compañía de algunos miembros de su familia, el hermano de la influencer compartió algunos detalles de la pequeña celebración.

Pese a que hace unos días Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya compartió que se alejaría un poco de YouTube y su vida profesional para poder esperar la llegada de su bebé en tranquilidad, el fin de semana pasado su hermano Sergio, “Fichis”, compartió en su canal que, junto a su mamá, le había preparado un baby shower sorpresa a la influencer, pero el plan no había podido seguir como lo esperado debido a que su mamá enfermó.

El pastel, al igual que los globos que adornaba, tenían temática acuática (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Pese a ello, decidieron seguir adelante con la celebración. En compañía de algunas personas cercanas a la familia, Yuya partió un pastel azul. La casa fue decorada con algunos globos también azules y plateados y la palabra “Mar” anclada a ellos.

Dentro del video se mostraron sólo algunas partes del baby shower, pero “Fichis” confirmó que su hermana dará a luz el próximo mes, en septiembre y, hasta el momento, se desconoce el sexo del bebé de la empresaria, pues ella ha decidido dejar este detalle fuera del ojo público y sólo se refiere a su hijo como “Mar”.

La fiesta fue idea de la madre de Yuya, quien lo había planeado de forma secreta para que fuera sorpresa (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

La semana pasada Yuya anunció que estará muy ocupada preparando el material necesario para poder retirarse de las redes sociales y que su equipo esté al pendiente de sus seguidores, compartiendo contenido de la youtuber.

“No les he platicado pero... bueno me voy a ir. Un mes antes voy a dejar mi hogar, voy a dejar un poquito a mi equipo de trabajo y me voy a ir a la dulce espera”, declaró.

Yuya explicó que tiene sentimientos encontrados porque por un lado ya quiere conocer a su bebé pero por el otro le resulta complicado alejarse completamente de su ámbito laboral. La influencer dijo que suele ser muy aprensiva con las cosas que tiene que hacer pero que confía en su equipo para lograrlo.

Yuya se mostró emocionada porque su bebé nacerá el próximo mes (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

“Ahorita me toca dejar todo listo. Voy dejar de medio trabajar un mes para la adaptación, pero es que yo también estoy ansiosa, ya quiero ver, ya quiero hacer la vida y buscar la manera de que todo siga”, continuó.

Yuya platicó que le gusta mucho su trabajo, por lo que se involucra demasiado y prefiere hacer muchas cosas por ella misma, principalmente sobre el ámbito creativo. Comentó que llevarlo a cabo le genera paz mental porque son sus proyectos.

La youtuber también externó que en los días más recientes ha tenido problemas para dormir debido al tamaño de su panza, pues constantemente tiene problemas para acomodarse en la cama.

Yuya ha compartido los obstáculos a los que se ha enfrentado en su embarazo, pero que ha tomado con felicidad (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Hace unos días, al igual que su mamá, Mariand se asustó al pensar que tendría COVID-19, pues todos los síntomas indicaban que posiblemente se había contagiado. Ya que no suele enfermarse de gripa ni de tos, su primera impresión es que posiblemente el Coronavirus se había albergado en su organismo y se sugestionó, pero afortunadamente sólo fue una gripa.

Por otra parte, su mamá tuvo un fuerte dolor de espalda y la mañana del baby shower tuvo síntomas parecidos a los de una leve gripa, y prefirió aislarse antes de poner en riesgo a los asistentes y a su hija con un avanzado embarazo.

Pese a los contratiempos, se realizó varias pruebas contra el COVID-19 y comprobó que no se había contagiado, por lo que finalmente acompañó a Yuya a partir su pastel como símbolo de celebración por la llegada de Mar.

