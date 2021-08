Yuya reveló que cuándo nacerá su bebé y además mostró su “baby bump”

Yuya mostró su pancita de embarazada foto Instagram: yuyacst

Mariand Castrejón sigue dando actualizaciones de su embarazo a sus fans. En un video reciente, la influencer bromeó con sus seguidores por el aumento de talla de su ‘baby bump’ y reveló una estimación de la fecha en la que Mar podría nacer.

Yuya afirmó que le cuesta respirar por el aumento en el tamaño de su bebé, pues su vientre ya ha alcanzado un gran tamaño y deja ver que ya se encuentra en los últimos meses de embarazo.

“No puedo respirar muy bien, la barriga me está creciendo cada parpadeo que doy. Yo sigo aferrada a la idea de no comprar ropa que después no me quede, porque siento que me va a dar tristeza comprar algo que voy a dejar ahí, entonces estoy aferrada a seguir usando mi ropita de toda la vida.”, dijo Yuya reafirmando que ha optado por no usar ropa de maternidad, pues sólo la usaría poco tiempo y después la abandonaría.

La influencer se rehúsa a comprar ropa de maternidad foto Instagram: yuyacst

Yuya mostró su panza de embarazada a la cámara y así habló al respecto: “Pero claro que se me ve una barrigota, porque ahora mis blusas sólo me tapan las bubis, porque todo te crece amigos, está impresionante”, dijo la influencer y continuó: “Tenía una barriga muy pequeñita, así pasé cuatro o cinco meses y pensé que no me iba a crecer mucho la panza, pero de pronto creció enorme”.

Cuando la influencer reveló su embarazo a principios del mes pasado, sus seguidores pudieron deducir por las fechas en el calendario que se mostró en el video del anuncio, que Yuya tenía 5 o 6 meses de embarazo, lo cual fue correcto, ya que afirmó que “Todavía faltan como dos meses, bueno, menos de dos mesesitos para después ya tener a Mar aquí”.

De la misma forma afirmó que siente una gran emoción por su maternidad, pues pensar en ello le provoca intensos sentimientos: “Cada que digo ‘voy a ser mamá’ como que es demasiado para mi corazón, es que no puedo creerlo”.

Yuya y Siddhartha revelaron su embarazo en junio pasado (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

Yuya ha estado dando frecuentes actualizaciones acerca de su embarazo, hace unos días habló en sus redes sociales acerca de la relación que podría tener su mascota con Mar: “Yo creo que se van a llevar bien, pero no lo sé; más bien lo presiento porque la borreguilla café es muy protectora pero también está acostumbrada al movimiento de gente. Y de manera que nosotros la tratamos a ella, yo siento que va a ser la misma manera que ella nos va a tratar”.

Asimismo, afirmó que ha estado experimentando muchos cambios mentales y corporales, pues “todo es extraño y novedoso”, y confesó que se ha llegado a sentir triste, pero de esta manera se ha logrado desahogar: “Mira, si te soy honesta, lo que más me sale hacer es llorar. Me deberían de pagar por dramática, pero en el proceso de lloriqueo, como que analizo la situación y digo, estás embarazada, tal vez estás exagerando”.

Yuya le dedicó un emotivo mensaje a su próximo hijo en un video (YT: Yuya)

La youtuber agradeció a sus seguidores, quienes la siguen apoyando en el proceso que ahora vive: “Agradecida con ustedes por hacernos sentir que somos familia”.

El 12 de junio pasado, Yuya reveló la impactante noticia de su embarazo con una publicación de Instagram y un video publicado en su canal de Youtube. Siddhartha posó junto a ella para las fotografías y se les vio juntos y felices en las tomas de playa.

“Te dejo este video como una carta, como una foto o como un momento, para que algun dia puedas ver que desde tu primer latido mamá te ama y te acompaña”, dijo Yuya a Mar.

