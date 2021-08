Lupita, de 12 años, fue engañada en TikTok, la secuestraron en Edomex al amenazarla con matar a sus padres

Foto: (Cobupem)

Siete meses de la desaparición de Mireya Guadalupe, de 12 años, en la colonia Lázaro Cárdenas, Ocoyoacac, la menor logró ser rescatada en Tecámac, ambos municipios del Estado de México.

La niña había sido vista por última vez el pasado 23 de enero pasado, al salir de su casa, pero a través de los trabajos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) dieron con su ubicación en el municipio de Tecámac.

Las investigaciones señalan que un hombre identificado como Juan Martín, de 32 años, fue arrestado al estar relacionado con su desaparición, además, obligaba a la menor a pedir limosnas en la vía pública.

Activistas advierten que, muchas de las mujeres en su mayoría adolescentes, son enganchadas a través de redes sociales o plataformas como TikTok, Facebook e Instagram en varias regiones del Estado de México.

Este hombre habría hecho contacto con la niña a través de redes sociales con el paso del tiempo fue ganando su confianza a través de un perfil falso.

El hombre, se hizo pasar por un joven de 17 años; sin embargo, al conocerlo rechazó la idea de fugarse con él, como se lo había planteado el sujeto a través de mensajes. Al ver la negativa la amenazó con que de no hacerlo mataría a sus padres y a ella.

Después de varios días, y tras encontrarla en la entrada de su casa, la niña de 12 años aceptó irse con el hombre con rumbo a Tecámac.

Las autoridades pudieron dar con su paradero, tras un trabajo realizado en las inmediaciones, además de entrevistas con los colonos.

Al momento, ya se inició una carpeta de investigación investigación contra el hombre que mantuvo a la menor privada de su libertad, además de ser víctima de abusos psicológicos, físicos y sexuales.

La menor desapareció en la colonia Lázaro Cárdenas en Ocoyoacac, ahí sus padres se dieron a la tarea de pegar en cada poste, parada de autobús y negocio la foto de su hija, pero los días pasaban y nada sabían de su paradero.

En su momento, María Lucía madre de la menor manifestó tener temor de que su hija fuera víctima de un delito, ya que días antes notó a su hija que hablaba con alguien a través de mensajes de texto en su celular.

La Familia, también dio a conocer que fue víctima de extorsiones por parte de personas quienes manifestaron tener retenida a su hija, por lo que pedían videos íntimos de la mamá y hermana de Mireya.

En las imágenes de cámaras de seguridad que se lograron recuperar del trayecto que hizo, se ve que la niña va sola. Pero alguien la sigue y la aborda en la parada del camión. Él va volteando, cuidando que nadie lo siga. El tipo es robusto y le ha hecho una seña a alguien más, que va en una camioneta.

“Es más, no salía. Sólo con su papá o conmigo. Ella bailaba y hacía videos de Tiktok, videos en internet. Se checaron ya sus redes sociales y la Fiscalía los está viendo. El día que desapareció la vi como inquieta porque entraba y salía del cuarto. Antes había hecho una videollamada con familiares. Uno o días antes había recibido un mensaje en el celular, pero ya no lo revisamos, no sabemos de quién era”, dijo su madre a diversos medios de comunicación locales al respecto.

A las 6:29 de la tarde del día que desapareció, la cámara de vigilancia de esa zona registró que ella abordaba una camioneta, acompañada del hombre que también aparece en las imágenes. Un minuto después su madre le marcó pero ya no le contestó.

“No me busquen ma”, fue lo que le dijo Lupita a su madre escuetamente cuando meses después, la llamó para que no se preocupara, lo que infieren que fue obligada a decirlo.

Casi mismo tiempo, pero en hechos separados, otras dos adolescentes desaparecieron. Ellas son María Clara Miguel Sánchez, de 14 años, desaparecida el 5 de enero de 2021, y Valeria Jiménez Adalid, también de 14 años, cuya fecha de desaparición se registra el 27 de enero de este año. Ahora mismo, se sabe muy poco o nada de las tres niñas.

