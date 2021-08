“La broma del día”: Denise Dresser arremetió contra AMLO por carta de la SEP para el regreso a clases

Denise Dresser (Foto: Cuartoscuro)

En medio de un polémico regreso a clases en México, la politóloga mexicana, Denise Dresser criticó las intenciones del gobierno de hacer que los padres y tutores de los niños de educación básica firmen una carta responsiva antes de llevar a sus hijos a la escuela nuevamente.

“La broma del día”, escribió la politóloga al escuchar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decir que la carta que tendrían que firmar los padres de familia para el regreso a clases.

Y esque durante su conferencia matutina el presidente López Obrador dijo: “No es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hacen (...) Que lleven a los niños a la escuela, se les van a cuidar a los niños”, aseveró.

Aclaró que él “no tuvo nada que ver” con la realización y aprobación del escrito, pues, mencionó, de habérselo consultado, lo hubiera rechazado: “Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiera dicho: ‘No. Somos libres. Prohibido prohibir’”, dijo.

La polémica carta de la Secretaría de Educación Pública señala que los padres se comprometerán a cumplir con varios puntos cuando sus hijos regresen a clases. Entre ellos:

“Revisar diariamente a mi hija/hijo para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19, como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar”.

- “Mantener a mi hija/hijo en casa en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores”.

- “Llevar a mi hija/hijo a recibir atención médica ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria y atender las recomendaciones del personal de salud”.

- “Notificar a la escuela vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico”.

Información en desarrollo...