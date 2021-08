Chumel Torres comparó a México con Corea del Norte por carta compromiso de la SEP

Chumel Torres volvió a criticar las medidas de la 4T para enfrentar la pandemia (Foto: Instagram@chumeltorres)

Las críticas al inminente regreso a clases presenciales en México no han cesado, luego de que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, presentara el protocolo para el retorno a las actividades académicas, en el cual se incluye una carta compromiso de corresponsabilidad. No obstante, fue este último punto el que más críticas desató en redes sociales.

Días después del anuncio, el conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, ironizó sobre la medida que está adoptando la dependencia federal y aseguró que parece una idea de Corea del Norte.

“Qué tranquilidad da que el regreso a clases sea firmando un responsiva obligatoria. Cero Corea del Norte, eh”, fueron las palabras que utilizó el ex presentador de HBO para mostrar su desagrado con el plan implementado por el Gobierno de México.

El youtuber de forma sarcástica criticó la decisión del regreso a clases presenciales (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Las palabras del youtuber enseguida generaron debate en Twitter, pues diferentes usuarios se posicionaron a favor de lo dicho por Torres; sin embargo, también se presentaron aquellos que le sugirieron mejorar sus comparaciones, pues la que realizó “no tenía sentido”.

“Creo que no has entendido, con tal de echarle al gobierno. Si tú no quieres, tu hijo puede quedarse en casa a recibir clases en línea, así nos dijeron hoy que inscribimos a mi nieta, pero hay papás que no pueden seguir teniendo a sus hijos en la casa porque trabajan”, escribió una internauta.

Mientras que otro usuario decidió compartir su experiencia en otros países: “¿Qué tiene que ver Corea del Norte? En California también están obligando a firmar una responsiva para el regreso OPCIONAL a clases ¿Cuál es el tema?”.

La SEP modificó la carta de correponsabilidad (Foto: SEP // Secretaría de Salud)

Cabe la pena señalar que las criticas del creador de contenido no son las únicas que la medida de la dependencia a cargo de la educación en el país ha recibido, ya que distintos líderes de opinión y personajes políticos pertenecientes a la oposición de la Cuarta Transformación han sostenido argumentos en contra de las directrices para el retorno a clases presenciales.

Por ejemplo, la politóloga Denise Dresser advirtió que solo se trata de una herramienta para que el gobierno evada la responsabilidad de mantener seguros a los estudiantes.

“A los padres de familia: a través de la presente carta, la SEP y gobierno de la República abdican a su responsabilidad de adecuar escuelas/realizar pruebas/asegurar y acelerar la vacunación de maestros y padres de familia. Atentamente, Delfina Pilatos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que el matrimonio Calderón Zavala también tomó sus redes sociales para exigir que el gobierno asuma su responsabilidad, debido a que encuentran incongruencias en el actuar de las dependencias federales, especialmente de la SEP.

“Puede reglamentar horarios, calendarios, contenidos, libros de textos, títulos profesionales... ¿pero no puede establecer reglas para la adecuada ventilación de los salones, higiene de alumnos y maestros, protocolos a seguir al detectarse un caso, etc?”, redactó el ex mandatario Felipe Calderón.

La SEP presentó las reglas para regreso a clases presenciales en México (Foto: Infobae)

Debido a los cuestionamientos y muestras de desagrado que recibió la idea, la dependencia a cargo de Gómez Álvarez anunció el pasado 13 de agosto modificaciones en la misiva de responsabilidad para padres de familia y tutores.

De acuerdo a la información que presentó la SEP, la primera carta compromiso que se dio a conocer pedía a los padres responder con un “Sí” o “No” a: “Manifiesto mi compromiso de Aceptar el Retorno Seguro a clases de mi hijo/hija bajo la siguiente modalidad: virtual, presencial, mixta u otra”.

Con la modificación, ahora solo quedaran cinco compromisos y al final el tutor responsable del menor de edad deberá de firmar.

