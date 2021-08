Fuerzas Especiales 40: la legión del Cártel de Sinaloa que busca el control de Nuevo León

Imagen ilustrativa. El Cártel de Sinaloa busca entrar a Nuevo León en busca de los corredores que llevan a Estados Unidos (Foto : JOAQUIN MURRIETA/ ARCHIVO/ CURTOSCURO)

La guerra por los corredores de droga ha llevado al Cártel de Sinaloa ha elevar el tono de las amenazas en el estado de Nuevo León.

Las autoridades analizan la posibilidad de la llegada de células de esta organización criminal identificadas como La Chapiza y/o Fuerzas Especiales 40.

De acuerdo con el sitio Breitbart Texas uno de los hechos clave para descubrir el avance operativo del Cártel de Sinaloa en la entidad fue la captura de Juan Pablo el Yukon Chapa Yerena en el municipio de Montemorelos. Este criminal, un antiguo miembro del Cártel del Golfo, se unió a los sinaloenses después de que sus ex jefes lo abandonaran en 2017.

El Yukón lideraba una célula de sicarios del Cártel de Sinaloa en Montemorelos, y que supuestamente secuestró y mató a vendedores de droga. Una investigación en curso advierte que este sujeto trabajaba con la bendición del alcalde de dicho municipio, Luis Fernando el Dragón Garza Guerrero y un narcotraficante local conocido solo como el Stripper, quien logró mantener un perfil bajo mientras ayudaba a coordinar los envíos de drogas.

Documentos en poder de Breitbart Texas especifican que a su llegada a Nuevo León, las huestes del Cártel de Sinaloa se asentaron en el lujoso sitio conocido como Centrito Valle en Monterrey, donde escondían drogas y armas.

Las células que operan en el estado del norte están dirigidas por dos sujetos conocidos como el General y Chino.

Pero Montemorelos no es el único municipio ocupado por la organización criminal del Mayo y Los Chapitos, las autoridades aseveran que también han sido localizados en el lujoso suburbio de San Pedro, que desde hace muchos años es controlado por el ex operador del cártel de los Beltrán Leyva, José Rodolfo Villarreal, el Gato. Por este hecho, las autoridades no descartan que se exista una tregua entre los criminales de Sinaloa y el Gato.

Una imagen de José Rodolfo Villarreal, alias el "Gato" tomada en 2011 (Foto: FBI)

En entrevista con el medio ABC Noticias, el secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fasci, habló sobre la guerra entre grupos criminales y dijo que está próxima a arreciar en Nuevo Léon.

“Vienen cosas difíciles, sería iluso no pensarlo así, pero es muy obvio ¿no? Si ya tenemos presencia activa y enfrentamientos de los grandes grupos, los verdaderos cárteles del crimen organizado en nuestros estados vecinos, digo, sería muy irresponsable no pensar que no vaya a suceder aquí”, señaló para ABC Noticias.

Con la llegada del Cártel de Sinaloa a la entidad es probable que se traslade la batalla que tiene con Jalisco Nueva Generación en otras entidades como San Luis Potosí y Zacatecas.

El estado, un gran negocio para la venta de drogas, es plaza de disputa entre los cárteles de los Beltrán Leyva, los Zetas, del Noreste, Golfo y Jalisco Nueva Generación, estos dos últimos que habrían formado una alianza para terminar con sus rivales del Noreste.

En 2010 y 2011, Nuevo Léon reventó por la lucha a muerte entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.

