Nuevo León

Los tiempos parecen estar cambiando en Nuevo Léon. La situación de aparente tranquilidad y seguridad ha comenzado a revertirse de forma notable, debido a la entrada de un nuevo jugador: el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el portal de noticias Breitbart, la organización liderada por Ismael el Mayo Zambada y Los Chapitos, ha enviado grupos de choque a la entidad, situada al noroeste del país.

Si bien, la presencia en Nuevo Léon de este cártel, el más poderoso de México, no es nueva, sí lo es la operación de sus huestes. El portal asegura que fuentes policiales que se encuentran en la región aseguraron que desde junio el Cártel de Sinaloa entró a la batalla por el control del estado. Su base de operaciones, advierten, se encuentra en la ciudad de Montemorelos.

Firmada por “Cártel de Sinaloa, gente del Gato”, en junio pasado las autoridades encontraron una narcomanta en Montemorelos. El mensaje advertía a los policías de la llegada del grupo criminal a la región; además los señalaba de tener nexos con el Cártel del Golfo. La situación pasó inadvertida por el gobierno.

Poco después, en esa misma zona, fue abandonada una camioneta Mitsubishi con armas y equipo táctico presuntamente pertenecientes al CDS. Esto puso a los narcos sinaloenses en el radar de las autoridades.

En entrevista con el medio ABC Noticias, el secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fasci, habló sobre la guerra entre grupos criminales y dijo que está próxima a arreciar en Nuevo Léon. “Vienes cosas difíciles, sería iluso no pensarlo así, pero es muy obvio ¿no? Si ya tenemos presencia activa y enfrentamientos de los grandes grupos, los verdaderos cárteles del crimen organizado en nuestros estados vecinos, digo, sería muy irresponsable no pensar que no vaya a suceder aquí”, señaló para ABC Noticias.

Con la llegada del Cártel de Sinaloa a la entidad es probable que se traslade la batalla que tiene con Jalisco Nueva Generación en otras entidades como San Luis Potosí y Zacatecas.

El estado, un gran negocio para la venta de drogas, es plaza de disputa entre los cárteles del Noreste, Golfo y Jalisco Nueva Generación, estos dos últimos que habrían formado una alianza para terminar con sus rivales del Noreste.

En 2010 y 2011, Nuevo Léon reventó por la lucha a muerte entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.

