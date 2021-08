Así fue la boda por el civil de Juan Diego Covarrubias y el bautizo de su hija

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se casaron el pasado 27 de julio y finalmente compartieron algunas imágenes de ese día (Foto: Instagram/@juandiegocova1)

El actor Juan Diego Covarrubias recientemente se casó con la mamá de su hija, Renata Haro, y finalmente compartieron algunas imágenes de ese especial día en que se dieron el “sí”.

El protagonista de la telenovela de Televisa Diseñando tu amor, se unió en matrimonio con quien fue su novia y es ahora la madre de su pequeña hija Renata Covarrubias, quien nació a finales del año pasado. La familia se consolidó y compartieron las primeras imágenes de este tierno momento a través de sus redes sociales.

Juan Diego y Renata bautizaron a su hija el mismo día en que se casaron (Foto: Instagram/@renataharoptt)

Pese a que fue una ceremonia completamente privada, demostraron la felicidad que compartieron con sus seres queridos en las fotos blanco y negro, en las que el actor comentó: “Dios no me pudo poner en el camino mejor compañera de vida, son lo que siempre soñé! Te amooooo”.

Renata utilizó el tradicional vestido blanco y Juan Diego un traje azul grisáceo. Ambos firmaron los papeles felices y mostraron a las cámaras sus pulgares pintados por la tinta que finalizó por unirlos frente a un juez.

El mismo día de su boda por el civil, la pareja también bautizó a la pequeña Renata, a quien vistieron con un ropón blanco, por lo que juntos celebraron este día sin medios y sólo amigos y familiares.

La pareja compartió pocas imágenes de este día, pues fue una ceremonia privada (Foto: Instagram/@renataharoptt)

Renata hija nació el pasado noviembre y fue presentada por sus padres a los pocos días de que llegó al mundo. Con una foto en su primer día de vida, la joven pareja compartió el mensaje: “Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien”, escribió Juan Diego.

Ya que el actor acababa de pasar por una triste pérdida familiar, no dudó en recordar a sus padres al nacimiento de su hija: “Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mi, ahora que por fin Renata está con nosotros ya lo siento y lo entiendo con todas sus letras, no podemos estar más felices de conocerla y de tenerla en nuestros brazos para llenarla de amor y muchísimos besos”, terminó su mensaje.

Fue hace tan sólo siete meses que la pareja se comprometió de forma inusual en la playa, pues el actor planeó una muy especial forma de pedirle matrimonio a su novia.

Y es que Renata, su hija y Juan Diego se encontraban de vacaciones en la playa, celebrando las festividades del Año Nuevo cuando decidieron ir a practicar paracaidismo. Sin embargo, todo esto formaba parte del plan de Juan quien había planeado todo, pues inclusive había un letrero en el que se podía leer en grande la leyenda “Marry Me?” (¿te casas conmigo?), con un gran corazón tras la frase.

Juan Diego le pidió matrimonio a Renata de una forma muy especial y le aplaudieron en redes sociales por la original idea (Foto: Instagram @juandiegocova1)

Cuando la pareja se lanzó del paracaídas, Covarrubias decidió ir primero con el fin de prepararse rápidamente, por lo que cuando aterrizó, inmediatamente se quitó el arnés para esperar a su futura esposa, quien llegó a tierra un par de minutos después, encontrándolo de rodillas y con un gran anillo de compromiso y con la intención de que pudiera leer el letrero desde las alturas.

Ella inmediatamente aceptó y le dio un gran beso enfrente de todo el público presente, quienes miraron asombrados la escena.

Pese a la pandemia, las buenas noticias para el actor no dejaron de venir, pues también fue el protagonista de Diseñando tu amor, producción de Pedro Ortiz de Pinedo, se estrenó de manera simultánea el lunes 26 de abril a través de El Canal de las Estrellas y Univision.

