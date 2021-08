Se “aferra a la vida”: El Mijis aseguró, desde el hospital, que se encuentra mejor

El Mijis se reportó aún con vida desde un hospital (Foto: Facebook / @PedroElMijisCarrizales)

Pedro César Carrizales Becerra, también conocido como El Mijis, tuiteó después de tener una crisis de salud por el cáncer que lo ataca. A través de esta plataforma digital, el diputado local de San Luis Potosí dijo que se continua aferrando a la vida.

“Banda, aquí estoy de aferrado… a la vida!”

“Sigo en el hospital, ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia! Estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy… nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cual sea”, agregó en su texto publicado este jueves 12 de agosto a las 14:55 horas (tiempo del centro de México).

Cabe recordar que el martes 10 de agosto, por complicaciones del cáncer que padece, fue internado de emergencia en un hospital.

Información en desarrollo