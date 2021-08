“¿Vale la pena arriesgar su vida?”: “El Bronco” regañó a jóvenes por tercera ola de COVID-19 en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, se lanzó este martes contra los jóvenes por el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario recordó que el número de contagios en este grupo de edad ha incrementado considerablemente. De igual forma, la saturación de camas de hospital para atender a pacientes infectados con SARS-CoV-2 presenta niveles alarmantes. En este contexto, cuestionó si una noche de fiesta vale más que la salud individual y de la familia.

El funcionario también señaló que las personas adultas mayores atendieron a las recomendaciones de higiene y sana distancia con más responsabilidad que los jóvenes, mismos que cuentan con mayor información sobre el impacto de la enfermedad en la salud de las personas.

“Los casos de Covid-19 en los jóvenes cada día va en aumento. Nuestra ocupación de camas hospitalarias está a niveles críticos. Es por eso que me gustaría preguntarle a los jóvenes, de verdad, ¿vale la pena arriesgar su vida y la de su familia a cambio de una noche de fiesta?

Sus abuelos y sus padres acataron las medidas de confinamiento; y ustedes, que están mejor informados, que han visto en las redes sociales videos y noticias de lo que causa el Covid-19 en la salud de las personas, no pueden dejar de salir ni un fin de semana. Eso me preocupa”, manifestó.

Por último, instó a la población de menor edad a colaborar en la estrategia para mitigar los casos y muertes de coronavirus en México, por lo que recordó que ir de antro no es una actividad esencial.

“Si queremos que los casos positivos del virus y la ocupación hospitalaria bajen, debemos hacer un esfuerzo mayor todos juntos. Asistir a un antro o fiesta no es una actividad esencial. Si no asistes, no pasa nada; pero si asistes sí puedes morir”