“No competí yo”: Ana Gabriela Guevara sobre su promesa de 10 medallas en Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2019.- Ana Gabriela Guevara Espinoza, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), acudió a la reunión de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, para comparecer ante la problemática de corrupción en la Conade. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Antes de partir hacia las Olimpiadas de Tokio 2020, la ex medallista olímpica y ahora comisionada nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, predijo 10 medallas para México. Sin embargo, ya concluida la máxima prueba deportiva, el medallero de este año se quedó en cuatro preseas de bronce.

Ante los reclamos por la errada predicción, la comisionada respondió a la prensa: “No competí yo, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo. Pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no hubieran sido las 10, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra”.

Entre la oposición se ha acusado que la escasez de preseas en el medallero de este año para México se debe a las reducciones de los recursos para las y los deportistas. El año pasado, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), administrado por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), quedó extinto junto con otros 109 fideicomisos.

Gaby Agundez y Alejandra Orozco llegaron a México despues de colgarse la medalla Olímpica (Foto: Twitter/@COM_Mexico

Mediante decreto, el presidente de México Andrés Manuel Lópe Obrador declaró extintos una serie de fondos públicos. La decisión fue impugnada por la oposición política, pero también por personajes del ámbito cultural, académico y deportivo que se beneficiaban de los fideicomisos. El mandatario se justificó al acusar que los fondos se manejaban sin transparencia, lo que los volvía en un foco de corrupción y despilfarro de recursos públicos.

El Fodepar financiaba becas vitalicias para las y los medallistas olímpicos a su regreso victorioso de las competencias. Sin embargo, esta vez, Alejandra Valencia y Luis Álvarez (tiro con arco), Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez (clavados), Aremi Fuentes (levantamiento de pesas) y el TRI olímpico (fútbol) no contarán con ese apoyo.

Aunque el fondo fue declarado extinto por decreto del jefe del Ejecutivo, quien realizó los trámites en representación de la CONADE para terminar con el Fodaper fue Ana Gabriela Guevara. Fue ella quien formalizó su fin al presentar la solicitud de cancelación del contrato con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, donde se albergaban los fondos. Con este acto también se terminaron los apoyos a los y las medallistas olímpicos mexicanas, incluyendo a ella misma.

Ago 1, 2021. Foto del domingo de la mexicana Aremi Fuentes con su medalla de bronce en halterofilia 76 kilos. REUTERS/Edgard Garrido

Tras su cancelación, el dinero del Fodaper regresó a las arcas de la tesorería nacional.

Pese a la extinción del Fodaper, el presidente López Obrador asegura que sí se darán apoyos económicos entregados en una sola exhibición a las y los medallistas olímpicos. Incluso comprometió un financiamiento a quienes quedaron en cuartos lugares durante su participación en las Olimpiadas de Tokio 2020. Sin embargo, ni el presidente ni Ana Gabriela Guevara han especificado cantidades de dinero.

Aunque la oposición señala el fin de la Fodaper como una de las razones que provocaron que las y los atletas no fueran capaces de conseguir más que 4 bronces, el recuento de los medalleros en olimpiadas anteriores desmiente esta hipótesis.

Ago6, 2021. Foto del viernes de Alexis Vega celebrando con sus compañeros el tercero gol de Mexico ante Japón. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

El portal de noticias Expansión Política reveló que en los últimos 10 años, la CONADE ha tenido una disminución del 51% de sus recursos, según los Presupuestos de Egresos de la Federación de esta década.

Sin embargo, fue en el 2012 (cuando comenzaron a caer los recursos de la CONADE), que México obtuvo la mayor cantidad de medallas en lo que va del siglo. Con 8 metales (una de oro, 3 platas y 4 bronces), en esa ocasión la delegación olímpica mexicana impuso el récord que la CONADE se proponía romper durante este año.

