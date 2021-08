Sanguinario e irascible: la guerra psicológica del “Mencho”

Cártel Jalisco Nueva Generación (Ilustración: Infobae México)

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, es posiblemente el hombre más buscado de México. Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —la organización que ha sometido a amplias zonas del país— su captura se ha convertido en un objetivo de primer orden para el gobierno actual. Pero este narco, lejos de buscar el anonimato de otros grandes capos como Ismael el Mayo Zambada, ha optado por mantenerse en primera línea mediante un insólito y devastador recurso: el terrorismo en redes sociales.

Desde hace tiempo, este escurridizo criminal dispara, periódicamente y a través de sus sicarios, grabaciones en los que destacados personajes como periodistas, mandatarios y alcaldes son amenazados.

El último video de 2 minutos y 20 segundos exhibe con crudeza las advertencias a los medios de comunicación mexicanos que “les tiran directamente”, según reclama un portavoz de Nemesio Oseguera Cervantes. La grabación, hecha pública por cuentas de denuncias ciudadanas, muestra a al menos seis sicarios con el rostro cubierto alrededor de una sencilla mesa blanca donde se encuentra el supuesto representante del Mencho.

El portavoz adopta un tono de voz y una actitud de lacerante humildad contra la periodista y conductora Azucena Uresti por su cobertura informativa de la situación en Michoacán. Los periodistas mexicanos han alegado protección para todos sus compañeros amenazados.

La lucha entre los cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación, así como las autodefensas, han convertido a Michoacán en una de las regiones más violentas del país. En diversos videos lanzados por la organización de las cuatro letras, han asegurado que no hay nada en contra de ninguna persona del estado, a menos que se le compruebe que anda con grupos rivales.

El Mencho es identificado por las autoridades de México y Estados Unidos como un delincuente, pero en sus videos asegura que su intención es que el pueblo este en orden.

(Foto: Cuartoscuro)

El año pasado, el líder del CJNG, enmarcado en un exterior de campo, lanzó una grabación contra Juan José Farias, alias el Abuelo, presunto cabecilla de Cárteles Unidos, y a quien señaló de estar detrás de los grupos de autodefensas, formados por ciudadanos para actuar como una policía paralela en algunas regiones violentas.

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilín, Moy Parra y con la gente que levante un arma en contra de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”, dice un hombre identificado como Oseguera Cervantes.

“Les reitero, soy ‘Mencho’, sal a pelear ‘Abuelo’, no eches a la gente pendeja por delante que no sabe levantar un rifle”, indicó.

En 2019, el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro fue amenazado a “por no jalar” con el CJNG, es decir por no dejarles trabajar en paz en la entidad. Entonces el líder criminal recurrió a un video para dar su mensaje al mandatario estatal. En la grabación un hombre que se identificó como Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dijo que con el mandato de Alfaro empezó a violencia en todo el estado.

La periodista y experta en narcotráfico Anabel Hernández, aseguró que sí se trataba de la voz del Mencho, quien estaba furioso porque el gobernador lo había traicionado por el Cártel de Sinaloa.

Otro persona de la vida política amenazados por este cabecilla criminal ha sido el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que en el pasado mes de abril fue protagonista de un video del CJNG.

“Ingeniero Jaime Bonilla Valdez, ponte a hacer tu trabajo y deja de estar peleando como malandro y pon atención en Guillermo Ruiz Hernández, “El quique” Ruiz, fiscal general de Baja California porque junto con Hiram Sánchez Zamora, traen un desmadre. Se trajeron a Carlos Flores después del Culiacanazo, acuérdense que ustedes son de Tijuana y tienen su zona de confort aquí, no quieran perder su tranquilidad y su vida”, destacó el comunicado en el que aparecen al menos 14 hombres encapuchados y con equipo táctico.

