Puerto Vallarta exigirá comprobante de vacunación COVID a turistas que desciendan de cruceros

(Foto: Isaac Aguilar/Cuartoscuro)

Jalisco es una de las entidades que, ante el incremento acelerado de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, permanecerá en semáforo rojo al menos hasta el próximo 22 de agosto. Por ello, las autoridades estatales han tomado diversas medidas para tratar de frenar los casos; no obstante, la recién anunciada está dirigida particularmente a los turistas que decidan llegar a la entidad vía marítima.

Y es que luego de meses sin actividad, se prevé que sea en este mes cuando Puerto Vallarta, uno de los principales sitios turísticos del estado, reabra sus muelles para recibir a los visitantes que desciendan de cruceros provenientes del Pacífico Mexicano, por lo que el gobierno jalisciense advirtió que persona que no cuente con esquema completo de vacunación contra COVID-19, no podrá bajar de los barcos.

Así lo sentenció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante una videoconferencia llevada a cabo el día de ayer, en la cual también enfatizó que se reforzarán las medidas sanitarias en los demás puertos de la entidad y aeropuertos, a fin de disminuir la ocupación hospitalaria provocada por el SARS-CoV-2.

“No podrán bajarse del barco personas que no estén vacunadas y que, además, no pasen las pruebas correspondientes. Si se pueden hacer las cosas bien, el regreso de los cruceros a Vallarta es clave para la reactivación económica, pero primero es la salud pública”, advirtió el mandatario local, asegurando que en estos días definirán las reglas de este nuevo protocolo.

(Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Bajo este tenor, el mandatario anunció la semana previa que antros y bares se despedirán de Jalisco durante todo agosto ante el incremento constante y acelerado de contagios por COVID-19 que actualmente azota al país y al estado.

Asimismo, evidenció que estos establecimientos no han acatado las medidas para garantizar los protocolos sanitarios y por ello, se decretó cerrar por completo las puertas de estos sitios, así como cualquier evento masivo que supera las 300 personas en este mes de verano, pues cabe recordar que esta entidad tiene contemplado regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto.

“Primero está la educación antes que la fiesta (...) Ante la negativa de cumplir con los protocolos sanitarios y ante la evidencia de que es la población joven en este tipo de lugares la que se está contagiando, quedan suspendidos, porque primero tenemos que garantizar el regreso a clases antes que el desorden, la fiesta y el desmadre, así de claro”, sentenció.

Cabe mencionar que durante septiembre y octubre también se suspenderán las fiestas patrias y patronales, aunque si algún municipio tiene incidencia baja, podrá pedir un permiso especial que quedará a criterio de la mesa de salud estatal

(Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Cabe mencionar que Jalisco no es el único estado en el color de riesgo máximo, también lo están seis entidades más: Sinaloa, la Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Colima y Nayarit.

En “naranja” (alto riesgo) estarán 15 entidades: se sumaron Sonora y Durango. Se mantienen Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo.

Mientras que en “amarillo” o riesgo moderado, estarán nueve estados: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Campeche, Tabasco y Yucatán. Por el contrario, en color “verde” (bajo riesgo) solo se logró mantener una entidad: Chiapas.

A nivel nacional, ya suman 244,690 defunciones provocadas por el COVID-19, luego de que la Secretaría de Salud reportó este lunes 270 nuevos decesos. Además, notificó 6,513 nuevos contagios, el segundo día con el menor nivel de casos después de haber registrado nueve semanas de incrementos, con los que el país ya acumula un total de 2,978,330.

SEGUIR LEYENDO