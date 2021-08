Felipe Calderón salió en defensa de Laisha Wilkins, la actriz que criticó a López-Gatell

El ex presidente de México defendió a la actriz que escupiría en la cara de Hugo López-Gatell (Foto: Instagram / @laisha_wilkins / @hlgatell)

La actriz Laisha Wilkins se volvió famosa este fin de semana al ser acosada en redes sociales por manifestarse en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por su desempeño durante la pandemia de COVID-19 en México, algo que fue tendencia en Twitter y, al mismo tiempo, condenado por Felipe Calderón.

Y es que la tarde de este domingo 8 de agosto, el ex presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN) realizó una publicación en redes donde apoya la libertad de expresión y defendió a Wilkins del acoso que sufrió por parte de diversos usuarios. Incluso hizo énfasis en los comentarios subidos de tono y amenazas.

Desde la mañana, la también conferencista señaló que había recibido amenazas de diversas formas en la que explicaban que por su forma de pensar se merecía dichas agresiones.

(Foto: Cuartoscuro)

“Defienden un escupitajo llamándome prostituta, actriz de quinta, puta de catálogo, bulímica, sidosa, zorra, que tengo nombre de perro, que me van a violar, a golpear… están verdaderamente enfermos e ignoran que el que me agredan así no le quita lo genocida al doctor Muerte”, denunció en su perfil de esta plataforma digital junto con dos capturas de pantalla donde se le insulta y amenaza.

Ante esta situación, el ex mandatario nacional condenó las amenazas contra la actriz y salió en su defensa, donde urgió a las autoridades de Twitter dar de baja las cuentas con las que se realizaron las ofensas.

“Hay que denunciar formalmente a esas cuentas ofensivas y amenazantes. No se puede aceptar por Twitter ese nivel de violencia”

Tras la notoriedad que cobró recientemente, numerosos usuarios de redes sociales intentaron recordar su trayectoria, pues al parecer, personas como Gerardo Fernández Noroña no la recordaban.

La conductora arremetió contra López-Gatell (Foto: Instagram / @laisha_wilkins)

Laisha Wilkins Pérez es hija del productor Federico Wilkins y Susana Pérez, nació el 18 de mayo de 1976 y tuvo breves participaciones en el programa Otro Rollo con Adal Ramones. Se sabe que estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que la llevó a desarrollarse como actriz en telenovelas, películas y obras de teatro como “Las mariposas son libres” en 2002 y “Una pareja con Ángel” en 2007.

Tuvo la oportunidad de ser conductora en el canal Telehit. En 1997 participó en el programa “Mi Generación: Amor de verano” en donde interpretó a Mariana y realizó una actuación especial en la telenovela “Primer amor a mil por hora”. A finales de la década de los 90, participó en las telenovelas juveniles “Soñadoras” en donde le dio vida a Emilia y en “Locura de Amor” como Rebeca, en esta última demostró su talento como actriz.

Entre el 2001 y 2002 llegó a participar en Mujer... Casos de la Vida Real, para 2004 trabajó en la telenovela “Bajo la misma Piel” en el papel de Paula, junto a Kate del Castillo y producida por Carlos Moreno Laguillo. Con esta telenovela fue nominada a un premio TVyNovelas como mejor actriz antagónica.

El trabajo de Hugo López-Gatell fue denostado por una actriz de Televisa (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

De tal modo que sus apariciones en los medios le dieron pauta para hacerse conductora durante seis meses en un programa de Multimedios Televisión llamado “La Caja de Pandora”, posteriormente “LCP”, esto porque de julio del 2020 a enero del 2021 apareció en dicho show.

Y su escándalo fue recientemente desatado por publicar contra el epidemiólogo de la UNAM, donde aseguró que si lo encontraba lo iba a agredir.

“Me encantaría encontrarme a Hugo López-Gatell en la calle para escupirle a la cara”

Cabe destacar que Felipe Calderón no quiso cancelar la cuenta de la actriz de telenovela por la agresión que dijo que le haría al funcionario público.

