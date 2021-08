Quién es Laisha Wilkins, la actriz arremetió contra López-Gatell y le llovieron críticas

Recientemente la actriz fue blanco de comentarios por haber publicado un tweet en su cuenta personal en donde afirmó que le gustaría “escupirle en la cara a Hugo López-Gatell”, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Laisha Wilkins Pérez es hija del productor Federico Wilkins y Susana Pérez, nació el 18 de mayo de 1976 y tuvo breves participaciones en el programa Otro Rollo con Adal Ramones.

Wilkins estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que la llevó a desarrollarse como actriz en telenovelas, películas y obras de teatro como “Las mariposas son libres” en 2002 y “Una pareja con Ángel” en 2007.

Tuvo la oportunidad de ser conductora en el canal de música Telehit. En 1997 participó en el programa “Mi Generación: Amor de verano” en donde interpretó a Mariana.

(Foto: Instagram/laisha_wilkins)

Laisha realizó una actuación especial en la telenovela “Primer amor a mil por hora”. A finales de la década de los 90, participó en las telenovelas juveniles “Soñadoras” en donde le dio vida a Emilia y en “Locura de Amor” como Rebeca, en esta última demostró su talento como actriz.

Más adelante, entre 2001 y 2002 hizo algunos capítulos para el programa “Mujer... Casos de la Vida Real”.

(Foto: Instagram / @katedelcastillo)

En 2004 trabajó en la telenovela “Bajo la misma piel” en el papel de Paula, junto a Kate del Castillo y producida por Carlos Moreno Laguillo. Con esta telenovela fue nominada a un premio TVyNovelas como mejor actriz antagónica.

De igual forma, tuvo una participación especial en la adaptación mexicana de la telenovela colombiana “Betty, la fea”, “La fea más bella” con el papel de Carmina Muñiz.

La fea más bella (Foto: Cuartoscuro)

En 2007 realizó su primer largometraje, “Mejor es que Gabriela no se muera”.

Un año después, grabó cinco episodios de la serie “Mujeres asesinas” en donde interpretó a la teniente Lucía Álvarez. Ese mismo año participó en la telenovela “Un gancho al corazón”.

En la película “Un Ángel caído” participó como coproductora y actriz en el papel de Perséfone.

Otra de sus actuaciones especiales fue en la telenovela “Corazón Salvaje”. En 2011 fue antagonista en “La fuerza del destino”, producción que la llevó a ser nominada como “Mejor Villana” en los premios People en español.

Fotos: Televisa

En 2013 tuvo una aparición especial en “Mentir para vivir” y en 2015 volvió a ser antagonista en la telenovela “Que te perdone Dios”.

En 2016 participó en las telenovelas “Tres veces Ana” y “La candidata.”

El 20 de julio de 2020 estrenó al lado de Gaby Quiroga y María Inés Guerra el programa de televisión “La Caja de Pandora” que después cambió a “LCDP” en el canal seis de Multimedios Televisión, hasta que dio por terminada su participación en enero de 2021.

“Me gustaría escupirle en la cara”: Laisha Wilkins a López-Gatell

La controversial actriz Laisha Wilkins volvió a arremeter en contra de servidores públicos del actual gobierno, pues hace unas horas lanzó fuertes declaraciones en contra de Hugo López-Gatell.

“Me encantaría encontrarme a @HLGatell en la calle para escupirle a la cara”, afirmó Wilkins mediante su cuenta de Twitter, donde frecuentemente manda mensajes de la misma naturaleza hacia personas que no comparten su ideología.

“Perdón si les molesta que esté en contra de este genocidio e infanticidio”, fue otro de los mensajes que la actriz publicó, en referencia a los reclamos que se le hacen a López-Gatell sobre la falta de medicamentos para los niños con cáncer, un tema que se le remarca mucho al subsecretario.

“Le preocupa mucho el encierro de los niños, pero no sus medicamentos”, afirmó la actriz respondiendo a quienes la criticaron por sus comentarios. Poco después, abrió una encuesta donde preguntó “¿Quieres que @HLGatell sea juzgado por crimen de lesa humanidad?”.

Laisha ha sido señalada como conflictiva por sus propias colegas, en una entrevista para el canal de YouTube de Luz María Zetina, las actrices Yolanda Andrade, Isabel Lascuráin, Sherlyn y Consuelo Duval platicaron las malas experiencias que vivieron con la actriz cuando la tuvieron como compañera en telenovelas.

Sherlyn afirmó que le comenzó a caer mal porque acaparó la conversación e hizo comentarios de mal gusto en un programa al que asistió como invitada.

Por su parte, Consuelo Duval contó la desagradable experiencia que vivió a causa de la actriz: “Resulta que me dice Adal Ramones en sus inoportunidades, ‘ay, ¿tú conoces a Laisha’? Le digo ‘No’, y me dice ‘es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije ‘ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien pu**, ¿por qué no me defendiste?’, le dije a Adal, y no me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda”.

