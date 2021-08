Luego de reunirse con el gobernador de Veracruz, hospitalizaron a diputado de Morena por COVID-19

(Foto: Facebook/Sergio Guzmán Ricárdez)

La noche de este miércoles 4 de agosto se dio a conocer que Sergio Guzmán Ricárdez, diputado local electo por Morena, fue hospitalizado tras contagiarse de COVID-19 y presentar complicaciones.

Cabe señalar que Ricárdez abandonó la presidencia municipal de Agua Dulce para ser candidato a diputado y ganó la elección.

“Amigas y amigos, ustedes me conocen, soy un hombre fuerte y siempre he puesto todo en manos de Dios, y para evitar mayores complicaciones por el COVID-19 he decidido hospitalizarme, estoy respaldado de grandes especialistas”, escribió el diputado en sus redes sociales.

El pasado 29 de julio Sergio Guzmán se reunió con el gobernador Cuitláhuac García en sus oficinas del Palacio de Gobierno.

“Una de las mejores maneras de garantizar el progreso de este hermoso Veracruz, es trabajar de manera coordinada, por ello hemos acordado actuar con responsabilidad y diálogo permanente, para seguir transformando a nuestro Estado”, se lee en la descripción de la fotografía junto al gobernador.

El pasado 29 de julio Sergio Guzmán se reunió con el gobernador Cuitláhuac García en sus oficinas del Palacio de Gobierno. (Foto: Facebook/Sergio Guzmán Ricárdez)

A Sergio Guzmán ya lo perfilan como el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política, en sustitución de Juan Javier Gómez Cazarín, quien podría quedar fuera de la lista de plurinominales debido a que deben ceder espacios para mujeres legisladoras y cumplir con la paridad.

PANORAMA COVID-19

La Secretaría de Salud (SSa) informó que al 4 de agosto ya suman 242,547 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19), así como 2,901,094 casos acumulados. Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 611 muertos y 20,685 contagios nuevos, alcanzando un nuevo récord de contagios.

La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 27% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Sonora se ubican como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan el 65% de todas las del país. La capital por sí sola, acumula 19.1% de todas defunciones a nivel nacional.

Durante el 3 de agosto, se inyectaron 708,476 dosis del antígeno contra el virus SARS-CoV-2. En suma, se han aplicado 68,825,948 vacunas a lo largo y ancho de todo el país.

Se han perdido 63,945 dosis que han llegado a México. Dichas pérdidas son consideradas también por el esquema de vacunación, ya que desde antes de la pandemia se registraba este fenómeno debido a complicaciones relacionadas a su traslado.

Asimismo, este día arribaron a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” 585,000 vacunas de Pfizer-BioNTech, provenientes de Estados Unidos.

Foto de archivo. La gente disfruta durante el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en la playa de Villa del Mar, en Veracruz, México, 3 de abril de 2021. REUTERS/Yahir Ceballos

En total, México ha recibido 69,102,635 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics y Johnson & Johnson.

durante El Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que en atención a la tercera ola epidémica, el sector Salud continúa en proceso de reconversión hospitalaria.

Recordó que 97% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no se vacunó y 3% padece alguna enfermedad que causa inmunosupresión, aspecto que posiblemente contribuye a la disminución de la efectividad de la vacuna.

Explicó que, como resultado de la vacunación de personas adultas mayores, la letalidad por COVID-19 se redujo 75%, al comparar el punto más alto de la letalidad con la registrada actualmente.

SEGUIR LEYENDO: