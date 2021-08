Explotan memes de Marcelo Ebrard con Sarah Jessica Parker y su parecido a Mr. Big

Marcelo Ebrard sex and the city (Foto: Twitter/@AvraCadavre)

Es muy común ver que existan políticos y actores de televisión ser transmitidos por la pantalla chica, solo que hay otros que son tan parecidos que los pueden llegar a confundir como es el caso de Ebrard y del actor Chris Noth.

Mientras que el canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encuentra en el ojo de todo México por los problemas que causó la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), en redes sociales no dejaron pasar el parecido con Mr. Big, personaje de Sex and the City.

Y a pesar de la buena o mala suerte de estos dos, los usuarios realizaron una comparativa entre el actor Chris Noth y el canciller Marcelo Ebrard.

Esto hizo que algunos se burlaran por su gran símil que hay entre estos dos personajes, pues esto sucedió gracias a las nuevas fotografías que se compartieron en redes como consecuencia de las primeras grabaciones de And just like that.

Marcelo Ebrad sex and the city (Foto: Twitter/ @massielcorona)

Una de las fotos comparadas por los usuarios fue la escena en donde Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Mr. Big están en las calles del barrio de Chelsea. Siendo esta la calle en dónde se conocieron la pareja más celebre de los noventa.

Esta escena es una de tantas que prepara HBO Max, ya que después de seis temporadas y dos películas ahora se sabrá qué es lo que vendrá para esta pareja tan reconocida.

Sin dejar a un lado a Marcelo Ebrard, los internautas empezaron a comparar esa fotografía con algunas del canciller mientras está en la mañanera. Incluso algunos compartieron otras fotografías del actor Chris Noth de cuando era joven para resaltar el parecido.

La confusión de la fotografía de estos dos personajes fue de sorpresa que muchos tuvieron que buscar en internet e incluso hay algunos que ya no dejan de pensar en el parecido de ambos.

Algunos usuarios bromearon con el parecido que incluso mencionaron si Marcelo Ebrard regresará a grabar la aclamada serie.

Los comentarios respecto a su similitud no son nuevos, ha sido una discusión que viene desde el 2010 y hasta la fecha lo siguen comparando.

