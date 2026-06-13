Andrea Maya Becerra lleva a México a la cima de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía

La arquera jalisciense conquistó la medalla de oro individual, además de sumar plata y bronce, para consolidar su posición como la mejor exponente del arco compuesto del mundo.

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra Arizaga volvió a escribir una página importante en la historia del deporte nacional al concluir una intensa jornada internacional con una cosecha de tres medallas: oro en la competencia individual, plata por equipos femeniles y bronce en la prueba mixta.

La representante de Jalisco llegó al certamen con la etiqueta de favorita y respondió a las expectativas, ratificando el motivo por el cual ocupa el primer lugar del ranking mundial de arco compuesto femenil. Aunque el camino estuvo lejos de ser sencillo, la mexicana mostró carácter y precisión para cerrar el día en lo más alto del podio.

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En la ronda de semifinales, Becerra eliminó a la estadounidense Savannah O’Donohue para instalarse en la disputa por el campeonato. Posteriormente enfrentó a la colombiana Sara López, considerada una de las grandes figuras de la disciplina.

La definición estuvo llena de emoción. Tras completar la serie reglamentaria, ambas arqueras terminaron igualadas con marcador de 146-146, por lo que fue necesario recurrir a una flecha de desempate para conocer a la campeona.

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Fue entonces cuando apareció la experiencia de la mexicana. Bajo la presión del momento decisivo, Andrea colocó su disparo en el círculo del 10, mientras que su rival había registrado un 9. Esa diferencia mínima fue suficiente para otorgarle la medalla de oro y desatar la celebración del equipo mexicano.

(Instagram / @a.mayabec)

La actividad de la jalisciense comenzó desde horas antes con la competencia por equipos femeniles. Junto a sus compatriotas Dafne Quintero y Adriana Castilla, protagonizó una final muy cerrada frente al conjunto anfitrión integrado por Hazal Burun, Emine Rabia Oguz y Defne Cakmak.

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Las mexicanas pelearon hasta el último disparo, pero terminaron cayendo por marcador de 231-233, resultado que les permitió quedarse con la medalla de plata y sumar otro resultado destacado para el país.

La mexicana cerró una jornada memorable con tres preseas y confirmó su condición de favorita internacional en la modalidad de arco compuesto.

La primera presea de la jornada llegó en la modalidad mixta. Andrea hizo dupla con Sebastián García y logró imponerse en el encuentro por el tercer lugar ante los estadounidenses O’Donohue y Curtis Broadnax por marcador de 155-154, obteniendo así el bronce.

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¿Quién es Andrea Maya Becerra?

(Instagram / @a.mayabec)

Andrea Maya Becerra Arizaga nació el 25 de julio de 2000 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy joven encontró en el tiro con arco una disciplina que terminaría convirtiéndola en una de las máximas exponentes del deporte mexicano. Actualmente es especialista en la modalidad de arco compuesto y alcanzó el número uno del ranking mundial femenino en 2025.

Entre sus principales logros destacan la medalla de oro en la Universiada Mundial de Nápoles 2019, la plata individual en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el bronce en el Campeonato Mundial de Yankton 2021. También obtuvo dos medallas de plata en el Mundial de Berlín 2023 y conquistó el oro individual en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025.

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(Instagram / @a.mayabec)

Además, en 2025 se convirtió en campeona mundial de arco compuesto individual, consolidándose como una de las mejores arqueras del planeta y una de las deportistas mexicanas más exitosas de la actualidad.

Con la actuación más reciente, Andrea Maya Becerra continúa ampliando un palmarés que ya la coloca entre las figuras más importantes en la historia del tiro con arco mexicano. Su combinación de precisión, experiencia y fortaleza mental sigue convirtiéndola en una garantía de medallas para México en cada competencia internacional.

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