¿Quién es Tomáš Rosický? El pequeño Mozart de Chequia al que Krejčí hizo homenaje en el Mundial 2026

La anotación del capitán checo en el Mundial 2026, la primera en dos décadas, revivió la memoria de la leyenda de la República Checa Tomáš Rosický. (Fotos: X/ Czech Republic - REUTERS/Daniel Becerril)

En el Mundial 2026, el nombre de Tomáš Rosický volvió a escucharse con fuerza cuando Ladislav Krejčí, capitán de la Selección Checa, le rindió homenaje tras marcar un gol.

Este gesto reavivó la admiración por el “Pequeño Mozart”, todo un símbolo de talento y elegancia en el futbol europeo y referente indiscutible para varias generaciones de República Checa.

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El gesto del capitán de República Checa reaviva la admiración por Rosický, apodado el “Pequeño Mozart” del futbol europeo. (X/ Czech Republic)

La figura de Rosický no sólo ha trascendido por su calidad en la cancha, sino por la influencia directa que ha tenido en la generación actual. Su legado, forjado en clubes como Sparta Praga, Borussia Dortmund y Arsenal, sigue inspirando a quienes hoy defienden la camiseta nacional.

Tomáš Rosický: El arte de la elegancia en el mediocampo

La carrera de Rosický se distingue por la fineza y la visión de juego, cualidades que lo hicieron único entre los mediocampistas de su generación. Su apodo de “Pequeño Mozart” surgió por su capacidad para orquestar el ritmo del partido con inteligencia y serenidad.

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Debutó profesionalmente en el Sparta Praga , donde pronto destacó por su madurez táctica.

Tras un traspaso récord, brilló en el Borussia Dortmund , conquistando la Bundesliga y dejando huella en la Champions League .

En el Arsenal, se adaptó a la exigencia de la Premier League y se convirtió en leyenda al ser pieza clave del sistema de Arsène Wenger.

En Arsenal, Rosický se convirtió en leyenda bajo el sistema de Arsène Wenger en la Premier League. (X/ Arsenal)

Pese a las diversas lesiones que enfrentó, su estilo minimalista y su juego entre líneas marcaron época en el futbol europeo.

Un legado que inspira a nuevas generaciones

Más allá de los títulos, la huella de Rosický perdura en la memoria de los aficionados y en las carreras de quienes crecieron viéndolo jugar.

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Su influencia sobre el capitán checo Ladislav Krejčí es un ejemplo de cómo el legado de un futbolista puede trascender el tiempo.

Rosický fue mentor y director técnico de Krejčí en el Sparta Praga , donde lo nombró capitán y celebraron juntos títulos de liga.

Con la Selección Checa , disputó más de 100 partidos y fue referente en Eurocopas y en el Mundial 2006 .

Su filosofía de juego y profesionalismo siguen siendo modelo para las nuevas generaciones de Chequia.

El gol de Krejčí termina una sequía de 20 años sin goles de Chequia en Mundiales, desde los dos tantos de Rosický en Alemania 2006. REUTERS/Paul Childs

En este sentido, la admiración de Krejčí y otros jugadores confirma el peso simbólico de Rosický en la identidad del futbol checo.

Un homenaje que une pasado y presente en el Mundial 2026

El reciente homenaje de Krejčí en Guadalajara, al celebrar con el gesto de la “mano cornuta”, simbolizó la continuidad de una tradición futbolística.

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Ladislav confirmó que este acto fue un reconocimiento público a la figura de Rosický y a su influencia dentro y fuera de la cancha.

El gol de Krejčí terminó con una sequía de 20 años sin goles de Chequia en Copas del Mundo , desde los dos tantos de Rosický en 2006 .

El gesto fue una declaración de respeto y gratitud, visible ante el mundo en la mayor cita del futbol.

Krejči confirmó el homenaje a Rosický, dejando claro su legado dentro de la nueva generación de futbolistas de la República Checa. REUTERS/Eva Korinkova

Así, la historia de Rosický continúa inspirando y se mantiene presente en la campaña checa de 2026.