Ante la llegada de miles de visitantes por el Mundial a México, Profeco advierte sobre riesgos al reservar alojamientos digitales

Una ilustración conceptual muestra a un turista con maleta frente a una casa moderna, ambos observando una aplicación de reservas en un móvil gigante con iconos de seguridad destacados, aludiendo a los viajes a México para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se prepara para recibir a miles de visitantes en el marco del inicio del Mundial 2026, un evento que atrae tanto a turistas nacionales como extranjeros.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una serie de recomendaciones para quienes planean hospedarse a través de plataformas digitales. El objetivo central es proteger a los usuarios frente a posibles fraudes y garantizar una experiencia segura durante su estancia.

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Autoridades advirtieron que el alojamiento ofrecido en aplicaciones se rige por precios determinados por los propietarios, los cuales varían según la zona, las características y los servicios adicionales de la propiedad. Entre los complementos que pueden o no estar incluidos se encuentran la alimentación, la limpieza, el acceso a internet, la piscina y la seguridad. Por ello, resulta fundamental analizar con detenimiento lo que cada alternativa aporta y establecer prioridades antes de concretar una reservación.

La institución recordó la importancia de que los proveedores den a conocer de manera transparente su identidad, así como los datos de contacto y la ubicación física del inmueble. Solo de esta manera los usuarios podrán solicitar aclaraciones o presentar quejas en caso de alguna inconformidad. Además, la información ofrecida debe ser verídica y corresponder exactamente a las características anunciadas de la residencia.

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Infografía de Profeco detalla recomendaciones clave para turistas que buscan hospedaje seguro en plataformas digitales durante el Mundial 2026 en México, enfocándose en evitar fraudes y garantizar una estancia protegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de Profeco para reservar alojamiento seguro en plataformas digitales durante el Mundial 2026

Antes de confirmar una reserva, se sugiere examinar en detalle el perfil del anfitrión, verificando elementos como la foto, la antigüedad en la plataforma, la identidad certificada y las opiniones de huéspedes anteriores. También es necesario analizar el mapa de ubicación, revisar las imágenes del inmueble y estudiar las políticas de privacidad del sitio web.

En materia de seguridad, se recomienda comprobar la presencia de extintores, detectores de humo, un botiquín de primeros auxilios y caja de seguridad dentro de la propiedad. Estos elementos pueden marcar la diferencia en casos de emergencia y contribuyen a una estancia más tranquila.

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Para evitar riesgos, la autoridad mexicana señaló que los pagos deben realizarse únicamente a través del sitio oficial. No se debe aceptar transferencias, depósito por PayPal ni criptomonedas fuera del sistema, ya que esto elimina la protección que ofrece la empresa intermediaria. Además, es vital estar atentos a la dirección web del sitio para evitar caer en portales fraudulentos.

Puntos clave para evitar estafas en sitios web

Las políticas de cancelación, devolución y cambio deben ser leídas detenidamente antes de realizar cualquier registro o abono. La aplicación debe informar claramente sobre impuestos, comisiones, intereses y cualquier cargo adicional. Los anfitriones tienen la obligación de respetar los términos y promociones publicados.

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Si se decide avanzar con una opción, es recomendable contactar directamente al anfitrión para aclarar dudas sobre reglas internas, condiciones de suspensión y métodos de pago. Para reducir el riesgo de estafas, Profeco resume sus consejos en seis puntos clave:

Reservar únicamente dentro de la plataforma oficial Desconfiar de ofertas demasiado baratas Evitar comunicación fuera de la plataforma Revisar cuidadosamente la URL del sitio Usar métodos de pago con protección Reportar anuncios sospechosos