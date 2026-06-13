México suma otra medalla: Sebastián García gana plata en Antalya 2026

(Conade)

Sebastián García volvió a subir al podio en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026 al conquistar la medalla de plata en arco compuesto.

El mexicano firmó una destacada actuación al imponerse con una ronda perfecta de 150 puntos en semifinales frente al turco Batuhan Akcaoglu, antes de caer por un cerrado 149-148 ante el neerlandés Mike Schloesser en la final.

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Con este resultado, García suma su segunda presea individual consecutiva en el serial y contribuye a que México mantenga una cosecha de cinco medallas en los cinco eventos disputados hasta ahora.

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